威權時期74案大法官釋憲檔案 促轉會將向全民開放

促轉會今晚舉行線上新書發表會，促轉會代理主委葉虹靈表示，未來有74案大法官解釋的政治檔案將向全民開放。（記者李欣芳攝）

2021/07/10 22:04

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會代理主委葉虹靈今晚指出，政治檔案徵集與移轉為何是促轉會重要的工作，其實它充滿高度政治性，因為這涉及每個機關內部對自己歷史的看法，涉及到機關成員對自己的前輩、師長的關係以及對他們的看法，不管是基於人情或機關內部傳統，這些東西與轉型正義相遇時，難免會經歷碰撞，司法院如此，情治機關更是如此。

葉虹靈表示，這些檔案從封閉到開放，有時候會經歷一段漫長的過程，很高興在司法院長許宗力支持下，這些檔案沒有讓大家等太久，在這9案解釋之後，後續促轉會又慎選了74案大法官解釋來做政治檔案，也會陸續向全民開放。

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促轉會今晚舉行「奉命釋法：大法官與轉型正義」線上新書發表會，邀請師範大學公民教育與活動領導學系副教授劉恆妏與促轉會兼任委員、中原大學財經法律學系副教授徐偉群擔任與談人，發表會由網路「法律白話文運動」資深編輯王鼎棫主持。

葉虹靈表示，促轉會今年5月出版的這本新書，是促轉會去年9月舉辦「大法官與轉型正義：從九份解釋談起」發表會的集結，去年會中收錄的的文章，所有大法官的姓名是暱名的，但到了今年5月出版的這本書，不管書裡的文章，或者目前在檔案局全文影像瀏覽的檔案，我們會發現，所有大法官的姓名已被揭露，所有檔案的內容都開放。

她說，不到一年的時間，出現了這樣的變化，其實我們可用來觀察台灣轉型正義工程的一個切面，為何要這麼說？還要回顧這個計畫的緣起，當時促轉會想要了解，過去在威權統治時期，與軍事審判體制、萬年國會以及轉型正義相關的大法官解釋文是如何做成的。

葉虹靈說，促轉會從2019年9月開始與司法院討論要來調閱這批檔案，雖然學界過去一直很期待大法官怎麼討論這些事情，不同大法官有何不同的想法，但司法院從來沒有開放過這批檔案。

葉虹靈指出，即使促轉會與司法院協調、調閱檔案時，司法院還是沒有改變基於嚴守評議秘密的立場，因此促轉會拿到檔案時，大法官的姓名還是被遮掩的，但這批檔案因外界過去沒有接觸過，還是非常珍貴，所以在劉恆妏協助下，召集了一批法學者，對這些檔案進行初步研究，並且在去年召開研討會，與社會分享成果，所有與會學者一致認同這些檔案對於了解台灣當代歷史的重要性，研討會後得到社會熱烈迴響，終於促成檔案移轉與這些檔案的開放。

葉虹靈說，回顧這個過程，是想要說明，政治檔案徵集與移轉為何是促轉會重要工作，其實它充滿高度政治性。我們揭開過去神秘的、甚至神聖的帷幕，會發現有的大法官屈從黨意，卻也有人挺身直言，讓我們從歷史回頭去思考威權體制對人的影響，人怎麼去回應外在的結構？這本書是一個重要的起點。

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