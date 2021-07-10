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    前外交官憂心！史瓦帝尼王室曝「中國資助傭兵」引暴亂

    我非洲友邦史瓦帝尼王國近幾週來爆發反君主政體的暴力示威，當地媒體報導，王室稱中國資助傭兵在當地射殺民眾。圖為國王恩史瓦帝三世。（法新社檔案照）

    我非洲友邦史瓦帝尼王國近幾週來爆發反君主政體的暴力示威，當地媒體報導，王室稱中國資助傭兵在當地射殺民眾。圖為國王恩史瓦帝三世。（法新社檔案照）

    2021/07/10 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕我非洲友邦史瓦帝尼王國近幾週來爆發反君主政體的暴力示威，當地媒體報導，王室稱中國資助傭兵在當地射殺民眾；對此，前外交官劉仕傑今（10日）在臉書憂心地表示，負面消息已對台灣外交形象造成傷害。

    史瓦帝尼媒體《The Bridge News》報導，史瓦帝尼的民眾們很支持台灣擁有自由民主，也很高興台灣能夠選出自己的政府，因為當地的人們也想要這種自由，諷刺的是，支持台灣意味著支持繼續壓迫史瓦帝尼人民的完整公民權利，而台灣在當地的投資「非常有利可圖」，卻對史瓦帝尼人民幾乎沒有任何益處。

    《The Bridge News》指出，在抗議活動中，用來射擊民眾的UH-1直升機是由台灣捐贈的；王室成員反駁稱，是中國資助的外國傭兵穿著史國軍服，在當地造成死傷，此舉是衝著台灣而來，但該媒體表示，「很難想像中國會如此迫切地支持1場不成功的抗議，顯而易見的卻是，台灣不會在此時拋棄他們的朋友」。

    劉仕傑表示，史瓦帝尼牽涉到台灣與中國的外交戰，我們無法排除這些網路上對台灣的指控背後有沒有中國因素，「這一點必須先注意」，史瓦帝尼的抗議事件，被稱為民主人士與獨裁國王之間的對抗，儘管台灣對當地人民的援助受到好評，但這次，台灣被歸類在支持獨裁者的一方。

    令劉仕傑在意的是，不只是《The Bridge News》做出對台灣的負面消息，部份史國當地的推特帳號，也相繼發出貼文指控台灣「聲援獨裁者」，劉認為，這對台灣的外交形象已經造成某個程度的傷害。台灣政府及民間，可以持續關注此事後續發展。

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