AIT處長將離任 林昶佐致謝：台美緊密互助他功不可沒

美國在台協會處長酈英傑即將卸任離開台灣，蔡英文總統昨邀請他至官邸，再次當面謝謝他在任內的貢獻。蔡總統說，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。（資料照）

2021/07/10 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將卸任離開台灣，除了蔡英文總統昨邀請他至官邸，再次當面謝謝他在任內的貢獻外，無黨籍立委林昶佐也在臉書發文，列舉酈英傑處長對台美關係進展的各項努力，盛讚他「功不可沒」。

立委林昶佐稍早於臉書發文，他指出，酈英傑處長即將離任，近幾年台美關係有積極正面的進展，包括美國國會接連通過友台法案，防疫期間台美緊密互助，TIFA平台再啟加深雙方經貿互動、洽簽BTA更進一步。

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林昶佐提到，許多事例都證明這是40多年來台美雙邊互動最好的一段時間，台灣已不再是中美問題的一環，而是美國在印太地區最友好的盟邦之一，這些都是仰賴許多台美外交第一線人員的協調合作，尤其酈英傑處長更是功不可沒。

林昶佐也說，他身為外交國防委員會的一員，除了向酈英傑處長的努力及付出致上最深的感謝及敬意外，他也感受到了酈處長的臨別感言道出對台灣真摯的心意，相信雖然處長的職務卸下了，仍將保有聯繫與情誼，期待未來再相見，他並同時迎接恭賀孫曉雅的到任，希望能再一起創造台美更多美好的新頁。

無黨籍立委林昶佐也在臉書發文，列舉酈英傑處長對台美關係進展的各項努力，盛讚他「功不可沒」。（資料照）

林昶佐除了對酈英傑表達高度感謝外，也恭賀新任孫曉雅處長的到任。（圖翻攝自林昶佐立委臉書）

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