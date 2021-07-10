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    首頁　>　政治

    綠委爆陽明海運臨時抽船轉中國深圳裝貨 造成台灣廠商嚴重損失

    立委吳秉叡爆陽明海運本月疑似臨時抽船，船班轉往中國深圳裝貨，造成台灣等待載運貨品出口的廠商損失，此舉影響國家產業經濟發展。示意圖。（資料照）

    立委吳秉叡爆陽明海運本月疑似臨時抽船，船班轉往中國深圳裝貨，造成台灣等待載運貨品出口的廠商損失，此舉影響國家產業經濟發展。示意圖。（資料照）

    2021/07/10 13:59

    〔記者簡惠茹、陳心瑜丶王憶紅／台北報導〕民進黨立委吳秉叡本週向交通部提出緊急書面質詢，交通部作為主要股東的陽明海運本月疑似臨時抽船，船班轉往中國深圳裝貨，造成台灣等待載運貨品出口的廠商損失，此舉影響國家產業經濟發展，交通部應盡速追究其責任；交通部回應，尚未接獲相關陳情，希望陳情人將陳情案件送至交通部，將依陳情內容處理。

    陽明澄清表示，絕無此事。陽明強調，航港局去年底成立「國際海運運輸平穩工作小組」後，一直積極配合，並未有臨時抽船、轉到中國載貨，導致數千貨櫃受到影響事情。

    吳秉叡書面質詢指出，去年國際貿易受到疫情衝擊，進口量跌宕起伏，國內廠商面臨跟國際廠商競爭，搶不到貨櫃的困境，陽明海運原本承諾近日就要到台灣基隆、台中與高雄三港口接貨的船班，原訂7月9日結關，卻疑似臨時抽船遠赴深圳裝載，讓台灣出口廠商相當傻眼。

    吳秉叡表示，根據陳情廠商指出，國內廠商貨品已經擠滿倉庫，國外廠商卻可能等不到貨而轉單，對於已經面臨原物料價格暴漲的傳產廠商來說，無疑是沉重打擊。

    吳秉叡書面質詢指出，據了解，陽明海運這艘貨輪原本預計從日本橫濱、韓國釜山，再到中國大連，之後就會到台灣裝貨，但是中國深圳鹽田港疫情解封後，陽明海運不顧台灣廠商出口需求，就掉頭到鹽田港。

    吳秉叡要求交通部責成陽明海運說明，過去是否也經常對國內廠商無預警抽船，造成廠商損失；以及這次航班影響台灣三大港口多少廠商；交通部應展開調查，追究陽明海運造成的廠商虧損、信譽受損以及可能失去客戶的責任。

    交通部常務次長祈文中回應，因尚未接獲相關陳情，希望陳情人將陳情案件送至交通部，將依陳情內容處理。

    民進黨立委吳秉叡。（資料照）

    民進黨立委吳秉叡。（資料照）

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