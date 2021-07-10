國防MIT》中科院「慧龍專案」曝光 測試國造聲納等潛艦紅區裝備

中科院「慧龍專案」是遙控水下無人載具計畫的代稱，主要執行的任務就是要測試由中科院自主研發的潛艦聲納等偵蒐系統，是水下任務的一種測試載台。圖為美國波音公司研發的大型丶具攻擊性的「殺人鯨」無人潛艦（圖：取自波音公司網站），兩者的體積丶性質與定位有所不同。

2021/07/10 11:48

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院投入台幣36億餘萬元經費進行的「慧龍專案」，引發各界高度好奇，頻頻猜測是否與無人潛艦的研發案有關，高層官員今天透露，「慧龍專案」是遙控水下無人載具計畫的代稱，主要執行的任務就是要測試由中科院自主研發的潛艦聲納等偵蒐系統，是水下任務的一種測試載台，「不能把它當成潛艦來看」。

官員表示，國造潛艦的紅區裝備，包括聲納丶魚雷等等，目前來源都受制於外國政府，採購時還要經過千辛萬苦的交涉，才能取得輸出許可，基於國艦國造丶潛艦國造政策未來還有很遠的路子要走，紅區裝備的籌獲，不能完全取決於友邦是否願意提供，台灣更有必要建立起紅區裝備自主開發丶生產的能力。

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他指出，針對國艦國造政策及自主開發系統的研測計畫，中科院是多路併行，除了以海軍「高雄」軍艦做為大型的國造武器系統測試載台之外，中科院也自主建造多型測試艦艇以及遙控無人水面丶水下載具，其中，「光榮之星」號為人員操作的中型水面測試艦艇，主要負責測試水面艦的相關系統，而「慧龍專案」則是打造中小型的遙控水下無人載具，專責測試潛艦各項國造偵蒐裝備的性能，其中，就包括紅區裝備的聲納在內。

高層官員不諱言的表示，「慧龍專案」是從2019年開始進行的一項計畫，第一階段預計以5年時間來執行，中科院爾後要研發的相關聲納等等，都要用到這個無人載具測試，是水下任務的一種測試載台，「不能把它當成潛艦來看」。

不過，相關人士也說，中科院「慧龍專案」目前雖是以擔任國造偵蒐裝備的遙控水下測試平台載具為主要任務，但在階段性研發功能完成之後，下一階段的定位但有相當大的發展空間，可以放大載具體積以及加配武器裝備成為無人偵蒐丶攻擊潛艇，未來將可與國造潛艦相互搭配運用，強化以潛制潛戰力。

中科院的「光榮之星」海上測試載台，為有人操作的水面系統測試艦，在2019年就已投入各項測試任務。（圖：中科院提供）。

中科院先前研製的無人艇，可做為遙控靶船丶遙控偵蒐艇等用途，並可以多艘無人艇同時運作。（圖：取自中科院公佈影片）

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