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    歡送AIT處長 蔡英文：期待與「野生酈英傑」不期而遇

    美國在台協會處長酈英傑即將卸任離開台灣，蔡英文總統昨邀請至官邸，再次當面謝謝他在任內的貢獻。蔡總統說，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。（圖擷取自蔡英文臉書）

    美國在台協會處長酈英傑即將卸任離開台灣，蔡英文總統昨邀請至官邸，再次當面謝謝他在任內的貢獻。蔡總統說，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。（圖擷取自蔡英文臉書）

    2021/07/10 10:28

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將卸任離開台灣，蔡英文總統昨邀請至官邸，再次當面謝謝他在任內的貢獻。蔡總統說，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。

    蔡英文表示，她也仔細閱讀了酈英傑處長給台灣人民的道別信。正如酈英傑處長所說的，緣分讓他一次又一次不斷地回到台灣。「緣分」這個詞不容易翻成英文，但是用我們台灣話來說「有緣鬥陣」，確實就是這個「緣」，讓酈英傑處長一再與我們相聚。酈英傑處長19歲第一次來到台灣，此後三度以外交官身分派駐台灣，酈英傑處長和台灣之間，應該是因緣俱足。

    她指出，台灣除了有酈英傑處長心心念念的芒果冰、Für Elise（名曲「給愛麗斯」）和茉莉花香，我們的山與海也充滿他的回憶。酈英傑處長爬過阿里山，到過福隆的海岸淨灘，下一次，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。就像酈英傑處長與台灣長達40年的緣分一樣，如今台美關係是最好的時刻，而這是許多人一同辛勤耕耘的結果。一個簡單的微笑，幾次友善的互助，最終都能成就台美間濃密如綠蔭的友誼。民主國度之間，不僅價值理念相同，人情味也必定可以相通。

    蔡英文強調，她要給酈英傑處長和家人深深的祝福，台灣永遠不會離開你們，有閒回來走走時，我們再來去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光。

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