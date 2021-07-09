國民黨說催打AZ疫苗是催命符 王婉諭譴責：為政治鬥爭而散播恐懼

王婉諭（見圖）表示，國民黨身為最大在野黨卻發佈這種未經證實的言論來造成民眾恐慌，為了政治鬥爭而不負責任的散播恐懼。（資料照）

2021/07/09 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（8）日在臉書專頁「國民黨立法院黨團」稱AZ疫苗致死率高、「催打令不是催命符」等，引起各界討論。對此，時代力量立委王婉諭今日也透過臉書表示，指揮中心的說明，仍無案例證實接種疫苗與死亡有直接關係，國民黨身為最大在野黨卻發佈這種未經證實的資訊來造成民眾恐慌，為了政治鬥爭而不負責任的散播恐懼，必須予以譴責。

王婉諭表示，對於國民黨這種散佈未經科學數據證實的訊息，而造成民眾恐慌的說法，必須予以譴責，自疫苗擴大接種以來，對於疑似因施打疫苗造成死亡的消息，她就曾呼籲大家，要用專業理性的資訊應對，且指揮中心目前針對相關案例做出的說明，仍沒有案例證實死亡與疫苗施打有直接關係。

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王婉諭說道，國民黨身為最大在野黨卻恣意散播不經證實的資訊，此舉相當不恰當，民眾在看到報導後可能對接種會產生疑慮，這樣的疑慮應該藉由諮詢專業醫護人員，再決定個人是否施打；全球目前的研究都顯示，接種疫苗是切斷傳染鏈及抑制重症最有效的方法，接種覆蓋率更是解封的重要條件，因此施打疫苗應該要回歸專業建議，協助民眾釐清擔憂，而不是像國民黨一樣，為了政治鬥爭，不負責任的散播恐懼。

王婉諭提到，更諷刺的是，國民黨一邊散播對於AZ疫苗的恐懼，另一邊卻有不少黨內人士施打，還有像連戰及張榮味這種，不惜違規偷打疫苗的行為，甚至登上日本媒體，被酸是「AZ特戰隊」。

王婉諭重申，接種與否都要尊重專業判斷和個人意願，執政黨也要透過公開資訊來做說明，更要儘速開放施打次序，藉此提升我國的疫苗覆蓋率。

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