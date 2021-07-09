幼兒園8職員只7名能接種...簡舒培怒轟北市教育局

簡舒培（見圖）怒轟台北市教育局「是有什麼毛病」。（資料照）

2021/07/09 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，民眾都希望能盡快接種疫苗增加保護力。但台北市議員簡舒培今（9）日就透過臉書表示，有幼兒園向她反映，園內有8名教職員卻只有7名通過施打審核，教育局也不說是哪7名，讓她怒轟「是有什麼毛病？」更質疑酒吧員工能全員施打疫苗，為什麼幼兒園教職員工卻要等到8月？

簡舒培表示，今早接到幼兒園反映，園內疫苗造冊有8名教職人員，但卻只有7名人員通過審核，將於7月14日接種，園方詢問教育局是哪7名通過審核，教育局卻回說「不能告訴你們」。這讓簡舒培大怒，認為下週二就要接種，園方想了解那些人通過審核，但教育局卻不說，是有什麼毛病？

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她指出，且台北市7月7日就讓還不能營業的酒吧員工全員施打疫苗，但幼兒園8名教職員器卻只有7名能打，根本是「二桃殺三士」（比喻用計謀殺人），教育局要園方如何跟老師交待？

簡舒培說道，昨天疾管署公布幼兒園及安親班於7月12日後仍維持不開放，原因是因為師生互動緊密，教職員現在才施打疫苗，保護力仍不足，所以暫時不開放；教職員接種疫苗是保護自己也保護孩子，但不讓園內教職員全員施打的話，未接種的人員仍有染疫傳染給學生的風險，這讓身為2個孩子媽媽的她十分焦慮及憤怒。

簡舒培代幼兒園園長提問，「為什麼酒吧員工疫苗能打好打滿？幼兒園全員疫苗接種要等八月？」更強調這行為讓她相當傻眼。

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