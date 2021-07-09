強化中國來台人流管理 內政部修法提高專業交流門檻

為防止虛設的協會利用專業交流名目邀請中國人士來台，並從中謀取不法利益，內政部修法提高專業交流門檻，邀請單位須立案滿3年，以強化人流管理。（路透資料照）

2021/07/09 17:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕為防止虛設的協會利用專業交流名目邀請中國人士來台，並從中謀取不法利益，內政部修法提高專業交流門檻，邀請單位須立案滿3年，以強化人流管理。

內政部今天修正發布施行「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第33條附表3，提高邀請陸人來台專業交流的門檻，將原規定「短期專業交流」邀請單位應立案或登記「滿1年」，提高為「滿3年」；並須提供近3年會務經主管機關備查文件，以防虛設協會居間謀不法利益，強化人流安全管理。

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2019年曾爆出「新北市水資源經濟發展協會」負責人洪慶淋涉嫌成立人頭協會，與國內旅行社勾結，協助中國官員假交流名義來台觀光。移民署入出國事務組組長林貽俊表示，針對此案，移民署將23名國人、12家協會和8家旅行社移送法辦。

林貽俊表示，移民署經過審查訪視，2019年共查處30家違規單位，共252人次，停權期限內不能再申請來台交流，違規性質包含規避訪視、行程變更沒有報備，以及跟申請事實不符合等等。

根據移民署統計，2019年中國黨政軍人士申請來台從事專業交流部分，共有31378人次申請，但是有3378人不予許可，比例為10.77%，林貽俊指出，這當中就有出現是虛設協會代為邀請，很多協會會設立在同一個地址，利用代為申請來收取不法利益。

內政部表示，這次修正將社團法人、人民團體、寺廟、教會（堂）等邀請單位，代申請陸人來台「短期專業交流」的資格，由原規定邀請單位應依法設立1年以上，修正為3年以上；並須檢附立案或登記滿3年證明影本，及近3年會務（含預、決算報告）經主管機關備查文件，以健全人流安全管理。

此外，內政部指出，「科技研究」、「藝文傳習」、「協助體育國家代表隊培訓」等專業活動交流的應備文件，原規定若人民團體為邀請單位，應檢附立案或登記「滿1年」證明，這次修正也一併調整為應附「滿3年」證明，並附最近3年會務，包含預算、決算報告，經主管機關備查文件，及相關專業活動紀要。

內政部指出，政府歡迎兩岸正常有序的交流，陸人申請來台從事專業活動交流，均依規定會商目的事業主管機關審查，並視情節提聯審會進行跨機關審查，如發現有虛設協會等疑慮案件，將會同相關單位深入追查，依法辦理，提醒民間機構應確實遵守相關法令規範，正常有序交流。

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