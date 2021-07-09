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    柏鴻輝接任國防部軍政副部長 國防院臉書賀與邱國正「空地一體」

    國防院臉書恭賀副執行長柏鴻輝接任國防部軍政副部長，並貼出柏過往軍旅生涯照片。（翻攝自國防院臉書）

    國防院臉書恭賀副執行長柏鴻輝接任國防部軍政副部長，並貼出柏過往軍旅生涯照片。（翻攝自國防院臉書）

    2021/07/09 16:27

    〔記者吳書緯／台北報導〕國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任國防部軍政副部長，國防院官方臉書恭賀榮陞，並祝福空軍出身的柏鴻輝將與陸軍裝甲兵出身的國防部長邱國正、國防院董事長霍守業展現「空地一體」的合作，展現國軍新局。

    行政院今宣布，奉總統蔡英文核定，國防部軍政副部長由國防院副執行長柏鴻輝接任；柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立台灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、國防部常務次長等職務，2018年12月1日退伍後，於國防安全研究院擔任副執行長至今。

    國防安全研究院今天在臉書恭喜柏鴻輝榮陞國防部軍政副部長，並稱柏鴻輝是國防院的開心果，爽朗的笑聲常在國防院裡面響起，任職國防院期間領導院內同仁進行新課題，進行訊息與認知戰的專題研究計畫，而近期國防院和捷克智庫歐洲價值中心簽署合作備忘錄，柏鴻輝也有參與其中。

    國防院指出，相信柏鴻輝可以配合國防部長邱國正，完成跨軍種、跨國際、融合軍文軟硬智慧力「協同作戰」的任務，而此次柏擔任軍政副部長也算是「回娘家」，因為在嚴明擔任部長時期，柏曾經是部長室主任，而在馮世寬部長時期，出任中將常務次長，熟悉國防部大小運作。

    國防院臉書提到，柏鴻輝最讓人感佩的不是資歷，而是他忠於中華民國、熱愛國軍的情懷，柏鴻輝在飛行訓練中曾歷經凶險，之後卻更鍛鍊出不畏艱難，舉重若輕的氣魄，而幽默感的泉源，更是能扛起重任的證明書。

    國防院還指出，邱國正與國防院董事長霍守業都是觀念新眼界廣的裝甲兵將領出身，期待空軍的柏鴻輝與兩位裝甲戰將「空地一體」的合作，在不一樣的戰場中，一樣能展現國軍新局，創造中華民國智慧國軍的新時代。

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