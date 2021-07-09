國民黨說催打AZ疫苗是催命符 民進黨要求江啟臣澄清道歉

民進黨發言人劉康彥。（資料照）

2021/07/09 16:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團昨天批評催打AZ疫苗是草菅人命、催命符，民進黨今天對此表示，國民黨帶頭造謠、恐嚇人民，拖累疫苗施打率，嚴正呼籲國民黨主席江啟臣出面澄清道歉，約束黨內不要扯防疫後腿。

民進黨發言人劉康彥今天表示，正值全國努力施打疫苗、提升施打率，希望讓社會盡快恢復正常生活之際，國民黨卻帶頭恐嚇人民、釋放不實謠言，拖累疫苗施打率，延緩社會恢復正常生活，甚至進一步持續造成民眾經濟與財產的損耗。

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劉康彥指出，國民黨這種扯後腿的行為，根本就是來亂的，國民黨一邊恐嚇民眾不要施打AZ疫苗，另外一邊一堆國民黨特權人士跑去偷打AZ疫苗，國民黨有道歉嗎？民進黨強烈要求國民黨主席江啟臣好好約束國民黨這種毫無科學證據的指控，並立刻向國人澄清道歉。

劉康彥指出，日前國民黨屢屢被傳出特權插隊施打疫苗，江啟臣卻連一句道歉都沒有，神隱不敢面對，國民黨之前批評沒有疫苗，現在疫苗來了，國民黨就又開始唱衰、造謠抹黑疫苗，但另一方面又放任特權偷打疫苗，種種荒腔走板的行為難道是民眾期待的嗎？若AZ疫苗無效，國民黨黨內人士為何紛紛去偷打AZ疫苗？難怪網友說「罵AZ是工作，打AZ是生活」，國民黨這種作法，只會讓人民唾棄。

劉康彥進一步指出，根據BBC報導，AZ疫苗是全世界最廣泛使用的疫苗，有173個國家或地區使用，而英國公共衛生署最新監測報告也指出，65歲以上族群施打兩劑AZ疫苗後，預防染疫致死的效力估計可達94%；在國內，醫師林思宏也表示，根據禾馨醫療的內部統計資料，990名員工施打AZ疫苗滿3週以上，產生抗體率達99％以上，證明AZ疫苗可以提供足夠保護力，是非常有效的疫苗。

關於近期國內疫苗接種後發生死亡不良事件，劉康彥指出，中央流行疫情指揮中心昨天公布，目前已完成的77例解剖，其中56例與慢性病相關，5例與嗆噎窒息有關，2例為頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，5例為疑似肺炎，2例是泌尿道感染，1例是氣管內有管灌倒流液體，1例為咽喉炎，1例是胃穿孔併腹膜炎，1例為消化道出血，2例待釐清，由此可知，與接種疫苗無直接關聯。

劉康彥表示，國民黨身為台灣最大的在野黨，卻用政治凌駕科學，不但不鼓勵民眾施打疫苗，反而還造謠恐嚇民眾，分明就是要製造恐慌，降低疫苗接種率，拖延台灣疫情的控制，民進黨再次嚴正呼籲江啟臣出面回應，終止國民黨各種亂象，不要拖累台灣防疫工作。

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