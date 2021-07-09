交通部紓困獨厚？王國材：高捷主動申請 僅同意補貼防疫物資

交通部紓困獨厚高捷？交通部長王國材表示，高捷有提申請，且僅同意補貼防疫物資。（資料照）

2021/07/09 15:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全國疫情三級警戒民眾減少外出的衝擊下，各個公共運輸運量都大幅下跌，交通部上週報行政院核定的紓困方案納高雄捷運公司，引發其他捷運公司不滿。交通部長王國材表示，高捷公司是主動申請紓困，其他捷運公司並未申請，且交通部僅同意補貼高捷口罩、酒精等防疫物資，紓困經費很少，若其它捷運公司有此需要也可申請，交通部可以支持。

台北捷運公司昨發聲明指交通部繼疫苗「掛一漏萬」後，紓困補助方案再度漏了北捷，但卻將高捷納入補助名單中。不過在疫苗施打方面，交通部官員表示，各公共運輸主管機關本就應給予協助，所以交通部爭取到疫苗後，第一時間就安排轄管的台鐵、高鐵、客貨運等從業人員施打；至於公車、捷運屬各地方政府主管，各縣市原本就能將分配到的疫苗安排公司、捷運從業人員施打，若有需要協助交通部也願意幫忙。

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王國材表示，交通部願意協助公車、捷運第一線同仁爭取施打疫苗，目前已協調雙北、桃園市府，先用尚可應用的疫苗讓捷運、公車第一線同仁施打，後續交通部會向指揮中心申請補還給地方政府。

至於紓困獨納高捷方面，王國材說，高捷有主動提出申請，雖然申請項目很多，但最終只同意補貼防疫物資，經費應不會超過100萬元，若其它捷運公司也有此需要，交通部可以支持。

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