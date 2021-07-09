微解封後家長陷入兩難 時力籲給有薪防疫照顧假或配套

時代力量針對微解封，參考國外經驗，提出三大提醒。（時代力量提供）

2021/07/09 12:29

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，雖三級警戒再度延長至26日，但各行業有條件微解封；時代力量今召開記者會提出三大建議，並指出面對微解封後，勞工面對的召回潮，政府開放電影院卻未開放托育場所，讓爸媽陷入困境，政府應在「托育相關場所解封指引」和「補助有薪防疫照顧假」兩種配套擇一。

時代力量今召開「參照國際經驗 時代力量三大解封指引建議」線上記者會；時力黨主席陳椒華表示，彙整各國案例發現明顯的趨勢，疫苗覆蓋率越高的國家，解封幅度也越高，疫情再度升溫的情況也越少，而台灣疫苗覆蓋率目前僅一成，「微解封指引」的解封幅度應更謹慎，解封標準也該更明確。

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因此，陳椒華提出，時代力量對於微解封指引的三大建議，包含：台灣疫苗覆蓋率較低，解封指引應更謹慎明確；篩檢陰性及疫苗接種證明，儘速制定一致系統及證明格式；托育場所解封防疫指引，有薪防疫照顧假，政府應儘速推動。

時力發言人張衞航提到，疫情趨緩，已經有不少企業開始逐步召回勞工，預見微解封後會出現更大量的召回潮，許多爸媽將陷入照顧孩子和上班的兩難，因為政府目前的微解封指引，開放了電影院等娛樂場所，卻不開放幼兒園、安親班等，不僅標準令人困惑，更讓爸媽們陷入困境。

張衞航指出，目前其實各縣市都有零星開放個案，但顯然無法同時處理大量勞工被召回的兒女照顧需求及群聚風險，因此在產業微解封的同時，政府應在「托育相關場所解封指引」和「補助有薪防疫照顧假」兩種配套中至少做到一樣，而不是讓爸媽陷入「請無薪的防疫照顧假苦撐」或「讓小孩承擔不明群聚風險」的兩難困境。

時力智庫執行長李兆立說明，從許多國家的解封指引中能清楚發現「篩檢陰性」和「接種疫苗」扮演重要角色，具備相關證明者，可以享有更大程度的解封。例如美國開放室內5000人以上活動需具備相關證明，德國要有單日陰性證明或疫苗接種證明才能在室內餐廳用餐，法國更針對篩檢和疫苗證明提供QRcode形式的「健康通行證」。

李兆立建議，因應台灣將來進一步的彈性解封，同時鼓勵民眾接種疫苗，政府應參考國外作法，除了讓「數位接種證明」儘速上線，針對目前各種篩檢證明，也應建立更一致的格式和通報系統，讓防偽及查驗更加便利。

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時代力量黨主席陳椒華針對微解封提出三大建議。（翻攝自線上記者會畫面）

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