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    批「微解封」邏輯混亂 國民黨團再喊加購3千萬劑BNT

    國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長李德維開記者會，要求加購3千萬劑BNT疫苗。（國民黨團提供）

    國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長李德維開記者會，要求加購3千萬劑BNT疫苗。（國民黨團提供）

    2021/07/09 12:25

    〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨宣布13日起「微解封」，立法院國民黨團今開記者會痛批，電影院、健身房能解封，劇場、課輔班卻不能去，這什麼邏輯混亂？並疾呼要政府加購3千萬劑BNT疫苗，讓台灣人打好打滿，並反批綠營酸他們跟中國疫苗拋媚眼，是做令人不齒的政治鬥爭。

    國民黨團書記長鄭麗文表示，無薪假已經突破2萬人次，黑數恐怕更多，服務業、中小企業正面臨倒閉潮，台灣還可以撐多久？在政府百般刁難下，台積電、鴻海終於可以幫台灣買BNT，國民黨團要大聲疾呼、嚴厲要求蔡英文跟指揮中心，不要再卡、不要再拖、不要再護航，立刻加購3千萬計疫苗，有編預算為什麼不買？為什麼要操作虛假的意識型態？既然鴻海、台積電買得到，為什麼不能加碼讓台灣人打好打滿？

    鄭麗文指出，目前台灣施打AZ疫苗死亡率居高不下，每100萬人次有287人次死亡，政府怎能不去調查清楚原因，還冷血要求台灣人接種疫苗？誰把大家害那麼慘？就是總統蔡英文、指揮官陳時中不買疫苗，結果謊言被戳破，沒有買不到，只有我們政府買不到，是無能還是故意？她更痛斥，昨宣布電影院、健身房解封，劇場、音樂會卻不行，這什麼邏輯？每件事都一片混亂！

    國民黨團總召費鴻泰表示，很多選民都在問什麼時候可以打？會不會被迫打沒經過國際認證的高端和聯亞國產疫苗，是不是政府設計20歲到50歲只能打高端聯亞？「我說我不知道」，但他認為，既然台積電、鴻海、慈濟可以買BNT，政府就委託他們買，台灣不要做未開發的三流國家，我們有經濟實力，累積外匯存底，應該拿錢買最好的、國際認證的疫苗，讓國人打了安心。

    國民黨團副書記長李德維表示，這麼多人無法正常生活，收入受到影響，接下來恐衍生治安、社會問題，國民黨團要求加購BNT疫苗卻被執政黨打壓，現在青少年只能打BNT，只有郭台銘、台積電有能力採購，拿著納稅人錢的中央政府毫不關心，綠營還說風涼話，要國民黨不要向中國疫苗拋媚眼，請問德國出廠的算BNT哪門子中國疫苗？拿來做政治鬥爭，令人不恥，青少年不打疫苗，請問能開學嗎？

    李德維也說，指揮中心發布微解封指引讓家長爆炸，可以看電影、吃飯、運動，小孩卻不能去安親班、課輔、補習，但過去指揮中心說學校、托嬰中心、安親班、補習班等出入的人是固定的、很好追蹤，不用停課，請標準一定要一致、不要相互矛盾，造成各行業不滿。

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    國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長李德維開記者會，要求加購3千萬劑BNT疫苗。（國民黨團提供）

    國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長李德維開記者會，要求加購3千萬劑BNT疫苗。（國民黨團提供）

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