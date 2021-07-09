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    藍營質疑蔡政府新冠治療藥物布局慢半拍 讓家屬只能看染疫親人過世

    台灣預防醫學會理事長陳宜民今日指出，台灣治療新冠藥物佈局慢半拍，蔡政府難辭其咎，而且由於醫院向防疫指揮中心申請使用治療新冠治療藥物瑞德西韋（Remdesivir），程序緩不濟急，導致病患家屬只能眼睜睜的看著親人過世。（照片國民黨提供）

    台灣預防醫學會理事長陳宜民今日指出，台灣治療新冠藥物佈局慢半拍，蔡政府難辭其咎，而且由於醫院向防疫指揮中心申請使用治療新冠治療藥物瑞德西韋（Remdesivir），程序緩不濟急，導致病患家屬只能眼睜睜的看著親人過世。（照片國民黨提供）

    2021/07/09 11:31

    〔記者施曉光／台北報導〕台灣預防醫學會理事長陳宜民今日出席國民黨「降低染疫致死率，解決疫苗施打亂象」記者會時指出，台灣治療新冠藥物佈局慢半拍，蔡政府難辭其咎，而且由於醫院向防疫指揮中心申請使用治療新冠治療藥物瑞德西韋（Remdesivir），程序緩不濟急，導致病患家屬只能眼睜睜的看著親人過世。

    陳宜民並爆料，在藍營執政的地方政府中，有些衛生局有分配到瑞德西韋，有些卻沒有，例如台東縣，藥在台東馬偕醫院，署立台東醫院就沒有，台東醫院要用藥，必須向台東馬階醫院院長提出申請，而且還被拒絕。

    陳宜民指出，立法院國民黨團早在5月17日就曾發函衛福部要求說明新冠藥物採購情形，直到6月3日才收到回函，提及已採購2萬1000劑瑞德西韋，但這樣的數量僅供3000人使用，台灣實際確診案例超過1萬例以上。

    他進一步指出，第一線醫院申請瑞德西韋耗時，而且大部分都留在中央疫情指揮中心的手上，曾有某位確診病患家屬被醫師告知，瑞德西韋必須專案申請，而且時間緩不濟急，最後家屬就只能簽署放棄治療同意書，眼睜睜的看著母親過世。

    此外，國民黨文傳會主委王育敏質疑，台灣疫情致死率達到4.68%，不僅高於世界平均值2.17%，與上個月同日相比漲幅更是高達2.38%，與周邊國家死亡率對照下更顯可觀，台灣為何因疫情有超過700人死亡，以及其他國家都是隨時間增加，死亡率維持不變或下降，台灣卻反而升高，蔡政府應該給人民的答案。

    王育敏表示，最近中央推出的疫苗預約施打系統，也在跟國人開玩笑，該登記平台只有「意願調查」、「到貨通知」等功能，只是讓人民空歡喜，雖然登記很順利，但登記後什麼都沒有，也不知道何時才能施打疫苗。

    她指出，至今到貨疫苗總共有702.26萬劑，如果要滿足前10類人員施打，共有1492.4萬人，顯見疫苗不足仍是問題的根源。

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