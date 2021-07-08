白宮無預警刪除有我國旗推文 外交部：已請外館提醒美方

白宮新型冠狀病毒應變小組推特日前表示美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，列出獲贈國家，台灣國旗相當醒目，但該文現已刪除。（圖擷自白宮新型冠狀病毒應變小組推特）

2021/07/08 16:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮COVID-19應變小組6日發文時提及美國分享疫苗給包括台灣在內的各國，推文配圖也秀出國旗，但該則推文後卻默默被刪除。外交部今天表示，由於媒體對此已有不同解讀，已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

白宮新型冠狀病毒應變小組（White House COVID-19 Response Team）的推特在6日PO圖，大讚美國總統拜登將疫苗分享給世界各國，推文表示：「目前我們已將約4千萬劑疫苗配送到南韓、墨西哥、加拿大、巴西、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞、巴基斯坦、秘魯、厄瓜多爾、馬來西亞以及孟加拉。」台灣與各國並稱，也秀出台灣國旗。

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總統蔡英文和我駐美代表蕭美琴都轉發該則推文致謝。不過白宮新型冠狀病毒應變小組隨後刪除該則推文，相關單位並未說明原因。

外交部發言人歐江安今天表示，我方已經注意到美國白宮COVID-19應變小組在其推特帳戶中，移除原本於7月6日上傳有關美國援贈各國疫苗的推文。對於該推文遭刪除的原因，由於媒體已有不同解讀，外交部已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

歐江安強調，台美關係長期緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美互信得以不斷提升。拜登政府上任以來，持續展現對台灣的強勁支持，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時伸出援手，捐贈我國250萬劑疫苗。外交部將在既有的良好基礎上，持續與美國密切合作，穩健深化台美合作夥伴關係。

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