白宮無預警刪除有我國旗推文 外交部：已請外館提醒美方
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮COVID-19應變小組6日發文時提及美國分享疫苗給包括台灣在內的各國，推文配圖也秀出國旗，但該則推文後卻默默被刪除。外交部今天表示，由於媒體對此已有不同解讀，已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。
白宮新型冠狀病毒應變小組（White House COVID-19 Response Team）的推特在6日PO圖，大讚美國總統拜登將疫苗分享給世界各國，推文表示：「目前我們已將約4千萬劑疫苗配送到南韓、墨西哥、加拿大、巴西、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞、巴基斯坦、秘魯、厄瓜多爾、馬來西亞以及孟加拉。」台灣與各國並稱，也秀出台灣國旗。
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總統蔡英文和我駐美代表蕭美琴都轉發該則推文致謝。不過白宮新型冠狀病毒應變小組隨後刪除該則推文，相關單位並未說明原因。
外交部發言人歐江安今天表示，我方已經注意到美國白宮COVID-19應變小組在其推特帳戶中，移除原本於7月6日上傳有關美國援贈各國疫苗的推文。對於該推文遭刪除的原因，由於媒體已有不同解讀，外交部已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。
歐江安強調，台美關係長期緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美互信得以不斷提升。拜登政府上任以來，持續展現對台灣的強勁支持，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時伸出援手，捐贈我國250萬劑疫苗。外交部將在既有的良好基礎上，持續與美國密切合作，穩健深化台美合作夥伴關係。
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