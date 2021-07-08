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    四叉貓爆和柯文哲「第一次見面情況」 網驚：沒禮貌

    四叉貓（圖左）昨日在臉書分享第一次見到柯文哲的情形。（擷取自劉宇臉書）

    四叉貓（圖左）昨日在臉書分享第一次見到柯文哲的情形。（擷取自劉宇臉書）

    2021/07/08 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（7）日在媒體人趙少康節目受訪，大談環南市場爭議事件，激起網路討論聲量。前PTT八卦版版主、網紅「四叉貓」劉宇，昨日在臉書分享經歷，自稱第一次遇見柯文哲時，柯的幕僚幫忙介紹，結果柯文哲不耐煩地說「我認不得人只認得病歷，下次給我看他的病歷我一定能把它記住了」，讓他只能在一旁尷尬乾笑，讓不少網友忍不住批柯「沒禮貌」。

    柯文哲昨（7）日在節目上說，他不是那種會「跑攤」的市長，並澄清，他與嗆立委林昶佐的環南市場自治會會長林勝東是第一次見面；此說法一出，不少網友翻出過去柯文哲曾與林勝東的合照質疑，不過也有人認為，單靠合照不能證明當時柯文哲就知道林勝東是誰。

    四叉貓昨日在臉書PO文，指他第一次正式和柯文哲見面時，柯文哲的幕僚幫忙介紹，他也禮貌性的向柯文哲微笑，沒想到，柯文哲聽完則是不耐煩的揮揮手說「你跟我說名字我記不起來啦，我認不得人只認得病歷，下次給我看他的病歷我一定能把它記住了」，讓他在現場只能乾笑。

    對此，四叉貓也表示，所以柯文哲說那天是第一次見到會長，「我絕對相信，柯文哲又沒幫環南自治會長看過病怎麼可能記得住會長是誰」。

    文章PO出後，網友紛紛留言表示「你算哪根蔥的意思嘛」、「這是沒禮貌還是自以為幽默？」、「也許會長是遞上自己的病歷給市長，請多指教」、「自治會長不生病讓阿北手上有病歷就是看不起阿北」、「這個人家教真的很差耶」、「高傲沒禮貌」。

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