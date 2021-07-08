三級再延長！醫開砲柯文哲：都是台北市政策害的

台北市長柯文哲。（資料照）

2021/07/08 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，三級警戒規劃再延長兩週至7月26日，對此，知名牙醫史書華表示，先前他就希望12日不要解封，再多幾天才有機會回到去年的台灣，他還表示：「而且我必須強調，都是台北市政策害的」。

史書華今日在粉專PO文表示，希望大家再忍忍，要解封之前是最危險的，而他好幾天前環南市場爆開的時候就說了，希望7月12日不要解封，再多幾天才有機會回到去年的台灣，現在解封時間拉到26日了，就跟他上週在節目上講的一樣，「而且我必須強調，都是台北市政策害的」。

請繼續往下閱讀...

史書華說，若在6月8日好心肝事件發生時就把台北市長柯文哲抓去隔離，北農5月20日第一案例出現時，市場控管有好好落實而不是想著綁樁，士林長照中心可以好好控制，北藝可以好好疫調、好好匡列好好隔離，不要把疫苗當事後避孕藥打，後面就不會有虎林街專案、中正區、北投家戶感染等等等，6月底早就解封了。

史書華最後表示，希望柯市長洗心革面，好好配合，不要再一分抗疫兩分演戲七分擴張，7月底台灣可以恢復正常生活，「不過柯市長就是這樣，高不高興隨Ben你們」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法