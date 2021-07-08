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    羅智強挺柯文哲「國家機器設局」 王浩宇PO圖打臉︰搞不清楚狀況

    國民黨北市議員羅智強在臉書發文，表示看到整個國家機器設局陷害，自己譴責民進黨，力挺柯文哲。（資料照）

    國民黨北市議員羅智強在臉書發文，表示看到整個國家機器設局陷害，自己譴責民進黨，力挺柯文哲。（資料照）

    2021/07/08 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自爆7月2日環南市場記者會是遭「設局」，引發討論，國民黨北市議員羅智強在臉書發文，表示看到整個國家機器設局陷害，自己譴責民進黨，力挺柯文哲；不過前桃市議員王浩宇則PO出台北市記者群組裡市府媒體聯絡人通知記者會行程，怒嗆「你連狀況都搞不清楚就攻擊指揮中心？」

    台北市長柯文哲昨晚接受趙少康專訪時，爆料自己以為是開會沒想到是被設局騙去，國民黨北市議員羅智強在臉書發文，環南市場記者會上，若不是後來林昶佐自爆，被自治會長林勝東狠狠打臉，恐怕那場記者會，將變成陳時中和林昶佐的秀場，而柯文哲則是待宰的羔羊。

    羅智強表示，自己雖和柯文哲所屬政黨不同，但看到國家機器陷害、圍剿柯文哲，自己站在民主制衡的立場，譴責民進黨、力挺柯文哲。並呼籲柯文哲一起加油，為公理和正義繼續前行。

    不過北市府當時11時便在媒體LINE群組通知行程時寫道：「為因應台北市環南市場疫情，由陳時中指揮官召開記者會，提供直播及供訊」，並表示台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會。

    前桃市議員王浩宇也在羅智強貼文底下留言PO出台北市記者群組裡市府媒體聯絡人通知記者會行程，當天11：01分台北市記者群組裡市府媒體聯絡人就已經發出相關的訊息，怒批「到底是中央設局引君入甕，還是你連狀況都搞不清楚就攻擊指揮中心？」要求羅智強道歉。

    前桃市議員王浩宇則PO出台北市記者群組裡市府媒體聯絡人通知記者會行程，怒嗆羅「你連狀況都搞不清楚就攻擊指揮中心？」要求道歉。（圖擷自羅智強臉書）

    前桃市議員王浩宇則PO出台北市記者群組裡市府媒體聯絡人通知記者會行程，怒嗆羅「你連狀況都搞不清楚就攻擊指揮中心？」要求道歉。（圖擷自羅智強臉書）

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