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    小叔電話恐嚇3議員 苗縣衛生局長鞠躬道歉

    苗栗縣3位議員被衛生局長張蕊仙小叔電話恐嚇，縣議員陳品安（左）要求張蕊仙（右）向3議員道歉，張隨即鞠躬道歉。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣3位議員被衛生局長張蕊仙小叔電話恐嚇，縣議員陳品安（左）要求張蕊仙（右）向3議員道歉，張隨即鞠躬道歉。（記者張勳騰攝）

    2021/07/08 14:52

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣9名議員2日發出聯合聲明，提出6項防疫缺失，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌撤換，引發3名議員被張的小叔電話恐嚇事件。苗栗縣議會今天定期會中，縣議員陳品安質詢要求張蕊仙，應對3名議員道歉。張蕊仙表示，針對她家人這樣的行為，是太衝動，也是他個人行為，她真的不知情，因她家人的此行為，她向3名議員道歉，隨即張當場鞠躬道歉約10秒鐘。

    苗栗縣議會定期會今天進行衛生局及環保局工作報告，議員登記發言踴躍，針對有9名議員2日發出聯合聲明，要求張蕊仙下台，泛藍議員們則表達力挺張蕊仙，更肯定衛生局及衛生所等所有醫護人員、縣府團隊防疫辛勞及努力。

    縣議員韓茂賢更向張蕊仙表達「挺妳！妳不該下台，改進就好」。縣議員鄭秋風則說，疫情嚴重是3＋11政策造成破口，且中央又未及時買疫苗，他要張「挺住，過關是關關難過，關關過」。

    陳品安質詢說，他們9名議員針對京元移工染疫後，防疫工作的缺失，要求縣長做出懲處、衛生局長下台，一切都就事論事，這是民主政治的一環，本來就應要有人負責，所以她要求張蕊仙應向3名議員道歉。

    陳品安等人也抨擊張，議員們有事想請問時，都找不到人，成為「神隱少女」，相當不尊重議員。陳品安另要求張蕊仙，為自己工作表現打分數。張蕊仙回應，這應該由縣長及同仁來認定打幾分，但她在工作崗位戮力以赴，承認在防疫過程有不周延、不夠好之處，也跟苗栗鄉親道歉，未來會檢討改進。

    縣議員羅貴星也追問張打幾分，張回說「80分以上」，羅要求張，遇事問題不要推託，張蕊仙表示未來會改善。

    陳光軒及曾玟學、宋國鼎等人，則輪番針對疫調錯誤百出、疫苗分配及施打對象等缺失提出質詢，要求縣衛生局做好管控等工作。

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