柯文哲說去環南市場被設局 薛瑞元：有損他高智商形象

台北市長柯文哲批評日前赴環南市場是被中央設局，衛福部次長薛瑞元回應，有損高智商形象。（圖為行政院提供）

2021/07/08 14:42

〔記者李欣芳／台北報導〕台北市長柯文哲昨天表示，日前與中央赴環南市場視察是「被設局」。衛福部次長薛瑞元今天回應，柯文哲說被設局，有損其高智商形象，當天記者會除通知台北市副市長黃珊珊，柯文哲也知情，而且柯文哲當天比疫情指揮中心指揮官陳時中還早到場。

柯文哲昨天上直播節目時指出，當天赴環南市場開記者會時，是因中央說要在環南市場開會，結果到場才發現是被設局騙到聯合記者會。

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薛瑞元今天出席行政院會後記者會，他回應媒體提問表示，柯文哲說被設局，這有損他高智商形象，因為中央在環南市場案爆發之前，就透過大數據分析、精準疫調資料分析，判斷環南市場有群聚現象。

薛瑞元說，中央認為環南市場需要更積極介入措施，包括普篩、分流、隔離與個案安置等，因此指揮中心決定介入，與台北市共同成立指揮所；而當天記者會除通知台北市副市長黃珊珊，柯文哲也知情，且當天柯文哲比陳時中更早到場。

此外，柯文哲昨天也指政府拒絕BNT疫苗是因為意識形態。行政院發言人羅秉成則在會後記者會回應，他說，政府對疫苗態度始終不變，只要疫苗符合合法、安全、有效原則，政府都樂於採購，不用多做揣測。

羅秉成表示，關於BNT疫苗已有派系介入等許多傳言，但陳時中已經多次說明，盼外界不要以訛傳訛，讓政府的採購以及各界對疫苗的關注等等回到合法、安全、有效3原則。

台北市長柯文哲自稱環南市場記者會是被設局騙去，不過北市府媒體LINE群組通知卻顯示北市府早就知情。（本報合成）

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