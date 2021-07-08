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    環團批特力屋大賣PVC有害產品 綠委籲政府加強把關

    環團看守台灣今發布針對特力屋產品的調查報告，指其大量販售PVC產品，民進黨立委林淑芬呼籲，政府部門應對此加強管理。（翻攝網路）

    環團看守台灣今發布針對特力屋產品的調查報告，指其大量販售PVC產品，民進黨立委林淑芬呼籲，政府部門應對此加強管理。（翻攝網路）

    2021/07/08 12:57

    〔記者彭琬馨／台北報導〕環團看守台灣針對連鎖家具與生活用品賣場進行產品環保調查，今公布相關結果。根據看守台灣的調查結果顯示，外國企業IKEA比本土企業特力屋更環保，特力屋產品中共有161單項加上四大類商品使用PVC材質。出席線上記者會的民進黨立委林淑芬強調，民眾居家辦公後，居家產品銷售業績提高，特力屋在台灣今年第一季的營業額相較去年就成長10.7%，呼籲特力屋應遵守CSR社會企業責任，同時她也要求相關行政部門應透過政策、將PVC納入更高強度的管理。

    看守台灣日前招募志工至連鎖家具與生活用品賣場進行調查，今在線上舉行記者會發布調查結果，結果顯示外國企業IKEA較本土企業特力屋更為環保；看守台灣的調查結果顯示，IKEA不僅未發現販售PVC商品，材質標示也非常詳細，本土企業特力屋則販售多種PVC商品，從浴室止滑墊到省水龍頭、毛巾架到收納盒、塑膠地墊（磚）到壁紙、十字起子到排水管，總共161單項加上四大類商品使用PVC材質。

    林淑芬表示，近期民眾對居家產品需求量大增，在後疫情時代，居家產品的營業額應仍會持續上漲，台灣法律在這方面訂得相當寬鬆，目前只能呼籲特力屋應遵守CSR企業社會責任；林淑芬也說，經濟部應依據商品標示法規定，要求特力屋將商品的主要材質、成分標示出來，目前特力屋只有標示「塑膠」兩個字太攏統，相較IKEA在標示上的差別，希望經濟部能有一個做法，將PVC納入更高強度的管理。

    林淑芬也說，環保署應針對五金行、日常用品通路進行調查，了解民眾生活中到底多少比例使用的產品含有PVC材質，並制定綠色稅率鼓勵企業進行淘汰，這些PVC產品事實上都有替代品可選擇，應避免使用降低對生活的危害，也能避免最終處理對環境帶來的風險。

    林淑芬也表示，目前在內政部營建署的規定中，綠建材的四種分類，事實上只有「生態」與「健康」兩種分類的材料未含有PVC，其餘兩種材料含有PVC；她認為，目前營建廢棄物數量龐大，且通常被亂丟，產生另一種環境危害，呼籲內政部應明確規範PVC不應使用在綠建築上。

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