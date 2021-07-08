疫情當下 國民黨搶辦線上營隊爭取年輕人認同

國民黨主席江啟臣。（資料照，國民黨提供）

2021/07/08 11:06

〔記者施曉光／台北報導〕暑假是青年活動的高峰，但今年由於疫情關係，因此各政黨都尚未推出完整活動規劃，國民黨青年部今日召開「超前部暑，青年作伙」暑期活動線上營隊發布記者會，宣布將舉辦7場營隊，透過過去規劃的6大區域願景營與多元族群願景論壇改為線上活動，在雲端爭取青年世代認同，該黨預計這些活動將能帶來百位年輕生力軍。

國民黨主席江啟臣出席記者會表示，國民黨今年初規劃青年反攻計畫青年營與政策願景營，其中北北基、新住民營隊過去已經召開完成，由疫情暫停2個月後，國民黨決定繼續完成青年營隊活動，為避免受疫情干擾，將改採全線上方式進行，透過有趣、不嚴肅的視訊場景與青年朋友見面，未來2個月會把剩下的幾場青年營活動完成。

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江啟臣指出，爭取年輕世代認同，是國民黨能否重振的關鍵課題，他就任黨主席後，不論國民黨革實院、青年團、青工會，全部都活絡起來，增加與青年人溝通互動，也邀請青年參與黨務活動，藉此讓年輕人認識並認同國民黨，去年有超過3500位年輕人入黨，現在每10位入黨者，就有4位是青年伙伴。

此外，針對近日有前黃復興黨幹部批評黨中央及黃復興黨部，要求撤換現任主委臧幼俠，否則乾脆裁撤黃復興，江啟臣回應，這中間有誤解與溝通不足，他希望黃復興黨部加強與基層溝通，大家一起面對並解決問題。

有關中共統戰部昨日宣傳退役中將黃炳麟及台灣幾個小黨祝賀中共建黨百年，我陸委會批評退離職將領或民間團體不應淪為中共對台統戰樣板工具，江啟臣說，相關個人或團體都不代表國民黨的立場，因此他不做評論。

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