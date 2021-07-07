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    台捷友好 國防院與捷克智庫簽署合作備忘錄

    國防院與捷克智庫簽屬合作備忘錄。（翻攝自國防院網站）

    國防院與捷克智庫簽屬合作備忘錄。（翻攝自國防院網站）

    2021/07/07 21:08

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國與捷克交流日趨密切，國防部智庫「國防安全研究院」與捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」6月底透過線上形式簽署合作備忘錄，日後雙方將強化交流合作關係，就安全、國防議題展開研究，另也將針對研究人員駐點交換、共同合作研究計畫、各類會議活動等交換意見，為兩國新闢一條正式交流管道。

    國防院說，國防院由執行長林成蔚、副執行長柏鴻輝、歐錫富等人，與「歐洲價值安全政策中心」主任楊達（Jakub Janda）、即將來台駐點的台灣辦公室主任克雷默（Richard Kraemer）等人，6月30日一同完成線上合作備忘錄簽署事宜。雙方在完成簽署儀式後，將就研究人員駐點交換、共同合作研究計畫以及各類會議活動等交換意見並展開具體項目。

    林成蔚說，歐洲價值安全政策中心近年來成績卓越，不僅長期關注東歐與俄羅斯地區的局勢發展，近來也將眼光放到印太地區，這也是國防院的研究重點。相信未來雙方會在專業領域有更多交流互動；柏鴻輝說，雙方合作備忘錄的簽署為一重要時刻，期待未來能借助歐洲價值安全政策中心的研究經驗，雙方共同開展研究。

    楊達則說，台、捷共享民主價值，歐洲價值安全政策中心將與國防院在安全與國防事務議題方面，分享更多歐洲觀點，並透過這份合作備忘錄的簽署，雙方將深化合作關係；克雷默提到，台灣過去10年面對敵意挑戰始終屹立不搖，他非常期待未來2個智庫的合作，雙方都將從中互惠、大有斬獲。

    國防院2018年5月成立迄今已逾3年，陸續與多國官方、民間智庫建立交流管道，除了「歐洲價值安全政策中心」，國防院7月1日也與隸屬秘魯陸軍教準部的「秘魯陸軍戰略研究中心」建立聯繫管道，成為該中心第一個東亞合作智庫；今年初也與斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）、「斯洛伐克外交政策協會」（SFPA）進行「1.5軌」的智庫對話。

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