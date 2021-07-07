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    台日友好是「善的循環」展現 謝長廷：會是世界和平的模範

    日本贈我疫苗，表示是為回報台灣311地震的恩情。謝長廷感動表示，這是「善的循環」的展現。（資料照，記者林翠儀攝）

    日本贈我疫苗，表示是為回報台灣311地震的恩情。謝長廷感動表示，這是「善的循環」的展現。（資料照，記者林翠儀攝）

    2021/07/07 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本連2波捐贈台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，引發台灣感謝潮。對此，我駐日代表謝長廷今天（7日）有感而發表示，台日過去遇有災害都會互相援助，這種「善的循環」相信日後會是世界鄰國和平相處的希望和模範。

    日本上月才贈我疫苗，日前又宣布追贈113萬劑AZ疫苗，將於8日送出，外相茂木敏充也表示，台灣目前仍面臨疫苗不足的困難，希望這些疫苗有助於控制台灣疫情。謝長廷對此就表示，日本這種真摯友情的關懷，讓台灣充滿感謝聲音，而最好的感謝就是善用這些疫苗，守護好台灣。

    謝長廷今天傍晚也有感而發於臉書發文表示，台灣和日本都是天災頻繁的島國，近20年來，遇有災害經常會互相協助，自己就任駐日代表那天，他便以「善的循環」來稱呼這個現象，「到任第二天我趕到熊本去關心震災時的談話，以及那一年的國慶致詞，之後的多次演講、投書，我也都一再論述『善的循環』的理論，我相信這是世界鄰國和平相處的希望和模範。」

    他接著表示，最近日本又贈台疫苗，引起台灣普遍的感謝聲浪，日方回應也很謙虛客氣，指這些動作都是回報台灣在日本311大地震的恩情，「『善的循環』的概念也頻繁被引用，在日本提供『及時雨』的疫苗支援的時刻，這個概念變得非常有實在感。期待不只在台日，也可以擴大到亞洲，甚至全世界，做為人類和平的典範。」

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