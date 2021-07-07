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    首頁　>　政治

    司法獨立危殆！ 香港司法領導階層打破慣例參加中共黨慶

    陸委會發佈「香港移交24週年情勢研析報告」指出，「港版國安法」動搖司法獨立，政治壓力干擾加大，其危殆僅是時間問題。而香港司法領導層，繼今年6月出席中共駐港機構論壇後，再次打破慣例赴北京參加中共百年黨慶，後續變化，值予關注。（法新社）

    陸委會發佈「香港移交24週年情勢研析報告」指出，「港版國安法」動搖司法獨立，政治壓力干擾加大，其危殆僅是時間問題。而香港司法領導層，繼今年6月出席中共駐港機構論壇後，再次打破慣例赴北京參加中共百年黨慶，後續變化，值予關注。（法新社）

    2021/07/07 17:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港主權移交中共24週年，陸委會發佈情勢研析報告直指，「港版國安法」動搖司法獨立，政治壓力干擾加大，其危殆僅是時間問題。而香港司法領導層繼今年6月出席中共駐港機構論壇後，再次打破慣例赴北京參加中共百年黨慶，後續變化，值予關注。

    報告顯示，受「港版國安法」影響，香港司法獨立已出現動搖跡象。香港大學法律學院教授陳文敏即指出，港府律政司與港警無限擴大「港版國安法」，非國安案件也引用該法原則處理保釋或審訊，且強硬套入中國大陸法制，淪為箝制自由的工具，令「一國兩制」衝突白熱化，讓香港社會「禮崩樂壞」。

    陸委會分析，已出現的先例包括在執行過程中，以低門檻拘捕疑犯，但又打破原有法律對個人權利的保障，拒絕被拘捕者申請保釋，以及不設立陪審團，不公開指定審理國安案件法官的名單，國安相關機構的運作與預算執行也不透明。

    而港府「維護國家安全委員會」所做決定不受司法覆核，明顯破壞行政、司法分權之制衡原則，復以「送中」審判的可能性，形同剝奪「香港基本法」賦予的司法權與終審權。

    除了「港版國安法」衝擊香港司法獨立外，香港司法亦不斷面臨高度政治壓力干擾。如在中媒高調抨擊下，黎智英保釋案遭推翻；前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，因前年包圍警總案遭重判。

    以及香港終審法院裁定「禁蒙面法」合憲，並要求泛民支付司法覆核訴訟費用；親中媒體連番抨擊法官輕判「反送中」案件等。

    陸委會表示，外籍法官向為香港司法獨立重要象徵之一，惟去年9月，香港終審法院海外非常任法官、澳大利亞籍的施覺民（James Jacob Spigelman）在任期未滿前辭職，傳與不滿「港版國安法」有關；現在香港終審法院餘13名海外非常任法官。

    陸委會指出，過往為保持獨立形象、幾不參與中共活動的香港司法領導層，繼今年6月出席中共駐港機構論壇後，再次打破慣例赴北京參加中共黨慶，後續變化，值予關注。

    整體而言，中共將司法領域納入「愛國者治港」範疇，去年11月17日港澳辦副主任張曉明更揚言「是時候改革香港司法制度」，顯示香港司法獨立的危殆，僅是時間問題。

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