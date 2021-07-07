破壞總統看板肖像嫌犯落網 竹市議員李妍慧同意和解公布道歉信

新竹市議員李妍慧與總統蔡英文的看板上個月遭人破壞，經警方調查偵辦，破壞看板者已落網，李妍慧表示，考量對方深具悔意，且是名早療兒爸爸，同意和解，但要求對方寫公開道歉信，她也在今天一併公佈。（李妍慧提供）

2021/07/07 15:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員李妍慧與總統蔡英文合掛的大型看板6月20日被發現遭人蓄意破壞，經報警後，嫌犯日前落網。李妍慧今天表示，這名看板毀損破壞者是名早療兒爸爸，在疫情期間因擔憂孩子無法上早療課而情緒失控做出此行為，她說，能理解嫌犯的心情，但譴責其不當行為，雖同意和解，但也要求破壞者要針對自己的行為寫公開道歉信。

李妍慧說，位在竹市東大路機場轉彎處的大型看板，是她今年3月底掛上去的，主要是宣導總統蔡英文推動的婦幼政策，沒想到看板上的總統肖像被惡意割破，事發後她報警，由警方調查與偵辦，而上週竹市第一警分局通知她嫌犯已落網，嫌犯並坦承看板上的總統肖像是其破壞的。

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李妍慧表示，由於破壞看板是告訴乃論的毀損罪，她與破壞看板的嫌犯見面後，得知其是新竹市民，且有名不到2歲的早療兒，是個早療兒爸爸，因疫情及三級警戒，孩子已1個多月無法到醫院上早療課，擔心影響黃金治療期，一時情緒失控，才有破壞看板的脫序行為，嫌犯對自己的行為深感後悔，承認是因為疫情、心情受影響才會破壞看板。

李妍慧說，破壞看板者已很後悔自己的破壞行為，她認為破壞者雖有悔意，但應對其行為公開道歉，因此要求書寫公開道歉信，她今天一併在臉書公開此道歉信，雖很多支持者希望她不要姑息此不當行為，希望她提告到底，但她認為對方已深具悔意，因此同意和解，並期待能將此轉為公益力量，不要再有破壞社會和諧的脫序行為。

李妍慧說，她感謝警方能迅速偵破此案件，雖此行為不可取，但考量社會和諧，她同意與對方和解，尤其此值全國防疫期間，中央與地方政府都全力抗疫，她將不再追究，也會重新再豎立看板，希望大家一起團結抗疫，戰勝病毒，早日重回過往的正常生活。

新竹市議員李妍慧與總統蔡英文的看板上個月遭人破壞，經警方調查偵辦，破壞看板者已落網，李妍慧表示，考量對方深具悔意，且是名早療兒爸爸，同意和解，但要求對方寫公開道歉信，她也在今天一併公佈。（李妍慧提供）

新竹市議員李妍慧與總統蔡英文的看板上個月遭人破壞，經警方調查偵辦，破壞看板者已落網，李妍慧表示，考量對方深具悔意，且是名早療兒爸爸，同意和解，但要求對方寫公開道歉信，她也在今天一併公佈。（李妍慧提供）=

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