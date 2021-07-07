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    KMT欣光華持有台北雙子星C1土地 黨產會：與中投股權一併收歸國有

    國民黨黨營事業欣光華持有台北車站特定專用區C1土地505坪，為雙子星開發案最大地主，目前市值估計50億元。（記者陳鈺馥翻攝）

    國民黨黨營事業欣光華持有台北車站特定專用區C1土地505坪，為雙子星開發案最大地主，目前市值估計50億元。（記者陳鈺馥翻攝）

    2021/07/07 13:55

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨營事業欣光華持有台北車站特定專用區C1土地505坪，為雙子星開發案最大地主，目前市值估計50億元。對此，黨產會官員受訪表示，2016年已認定中投為國民黨附隨組織，名下股權須全部移轉國有，國民黨不服提起行政訴訟，未來若黨產會勝訴，因欣光華是中投百分之百持股子公司，所持有不動產須一併移轉國有。

    官員指出，黨產會清查國民黨持有的C1土地，當初是黨營啟聖實業公司用7筆土地與台北市政府交換來的。其中2筆是啟聖向自然人購買，5筆是啟聖從黨營中央日報社取得。該會掌握中央日報社曾向台鐵購買3筆土地的部分資料，中央日報社與台鐵曾有合建及土地交換等過程。

    據調查，1952年，中央日報社從公產管理處取得台北車站周邊等2筆不動產；1979、1980年，中央日報先後向鐵路局買到車站附近3筆精華國有地，歷經台鐵地下化後，在1996年將5筆不動產轉賣給啟聖公司；另外，啟聖向第三人購入北門周邊2筆約50坪不動產。

    黨產會查出，國民黨營啟聖公司是以「以地易地」方式，與台北市政府補償換得C1土地505坪，後來啟聖又將土地轉賣給另一家黨營事業光華公司，之後光華法人分割為欣光華，欣光華是中投百分之百持股子公司。

    官員說明，中投股權已被認定是不當取得財產，依法官司勝訴後須收歸國有。中投是一家控股公司，欣光華股份是中投所控制，當中投股權收歸國有後，欣光華股權也會一併收歸國有。

    至於C1土地登記在欣光華名下，若中投股權收歸國有，國家會成為唯一股東，在股東會上可以透過中投公司對欣光華營運方向做出指導，而C1土地所分回的雙子星樓層要開發或出租、出售，國家可用股東身分進行處理。

    官員形容，黨營中投公司就好像一串粽子的頭，下面的公司及孫公司股權，在中投收歸國有後，一整串粽子也會一起收回來；至於國家該怎麼處置收回的資產，會由促進轉型正義基金處理。

    據了解，促轉基金目前尚未設置，促轉會已於5月26日將促轉基金設置計畫書（草案）函報行政院鑒核中；此外，促轉會也與相關部會協商，達成第1年基金額度為500萬元，由公庫撥款。

    在訴訟進度方面，中投認定附隨組織一案原要開言詞辯論庭，因受疫情影響，開庭時間尚不確定；中投股權收歸國有案，行政法院尚在審理，因法官及國民黨有各種意見，短期內還不會有判決結果。

    黨產會清查國民黨持有的C1土地，查明當初是黨營啟聖實業公司用7筆土地與台北市政府交換來的。其中2筆是啟聖向自然人購買，5筆是啟聖從黨營中央日報社取得。（黨產會提供）

    黨產會清查國民黨持有的C1土地，查明當初是黨營啟聖實業公司用7筆土地與台北市政府交換來的。其中2筆是啟聖向自然人購買，5筆是啟聖從黨營中央日報社取得。（黨產會提供）

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