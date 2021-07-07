彰化防疫旅館火災消防員殉職 時力：速修法開放消防員組工會

立法院時代力量黨團總召邱顯智今呼籲，盡速開放讓消防員組工會。（翻攝自線上記者會直播畫面）

2021/07/07 12:28

〔記者吳書緯／台北報導〕彰化市喬友大樓6月30日晚間大火，造成消防員陳志帆殉職及3名防疫旅館隔離者死亡，再度引發各界對消防員勞動權益的關注；立法院時代力量黨團總召邱顯智今指出，近十年已有42名消防員殉職，消防機關始終未記取教訓，制度性問題不斷出現，讓消防員組工會具有制度性的溝通管道是非常重要的機制，因此呼籲盡速修法開放消防員組織工會。

立法院時代力量黨團今天上午舉行「別再殉職換改革，盡速開放組工會」線上記者會，由邱顯智、時力黨團副總召兼黨主席陳椒華、時力黨團幹事長王婉諭、時力中壢區辦公室主任林佳瑋、時力彰化縣議員吳韋達、消防員工作權益促進會秘書長朱智宇、全國教師工會總聯合會社會發展部主任王英倩共同出席。

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邱顯智表示，消防員殉職事件層出不窮，雖然「消防法」在2019年修正，將資訊權、調查權以及退避權等消防三權納入，讓消防員能夠擁有火場的完整資訊、危及生命安全的情境可以及時撤離、發生意外事故後基層能夠介入調查的權利。

但是，邱顯智指出，雖然過往的殉職帶來了改革，但凸顯制度性的問題不斷出現，不斷造成消防員殉職，甚至被外界譏為「今日公祭，明日忘記」，因此讓消防員擁有制度性的溝通管道，也就是工會，是非常重要的機制，因此呼籲立院應盡速啟動時力黨團所提出的「工會法」修正草案，將消防人員納入第4條的保障範圍，也能籌組工會。

王婉諭表示，過去政府拒絕消防員組織工會的原因，主要是基於「特別權力關係」的公法關係下；但自從司法院大法官陸續發布釋憲，開放公務員、軍人及學生得透過司法進行救濟，可見「特別權力關係」已逐漸被揚棄，不能再作為阻擋消防員組織工會的理由。

陳椒華指出，世界上如英、美、德、法、日等國，均肯定公務人員的結社權，甚至有些國家也開放團體協商權，美、德、義都有由基層警察或消防員組成的工會組織，因而能夠積極得向政府爭取警消人員的勞動權益。

陳椒華說，然而台灣無法讓消防員能夠合法的組織工會，使得基層消防員無法直接與政府對等地提出意見及協商，都是冒著被解僱或被懲處的風險，透過不斷地抗爭，才可能爭取到制度上小小改善。

吳韋達表示，其他縣市的消防員已經拿到這次彰化大火的分析資料，很明顯彰化縣已經傳給其他縣市參考，然而他做為監督者角色的縣議員卻還沒有辦法拿到，且家屬也還在等真相，這對家屬而言是非常難以接受的，更凸顯工會的重要性，若有工會就能參與調查，加快進度，也能讓調查更專業。

朱智宇提到，「開放消防員組工會」的網路連署已突破2萬人參與，其中有包括約2500位的消防員參與連署，已佔全國消防人力約八分之一左右，希望能透過連署人數的繼續爬升，讓國家能看到包含整個社會、消防人員及家屬，都是非常盼望並重視消防員組織工會的權益。

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