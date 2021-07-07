藍營推通訊投票 鄭運鵬分析弊處：中國一定會介入

立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」力推通訊投票，立委鄭運鵬透露民進黨立場，強調「民進黨團反對為此召開臨時會」。（資料照）

2021/07/07 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，力推通訊投票，引起討論；有鑒民眾不安、擔憂聲浪，立委鄭運鵬對此提出「一定不開的臨時會提案」簡要分析，透露民進黨立場，強調「民進黨團反對為此召開臨時會」，並根據大眾對通訊、不在籍投票的想法一一提出詳細說明。

鄭運鵬表示，不少朋友擔憂國民黨提出臨時會「藉著0828公投因為疫情延期舉辦，要順藤偷瓜，修法偷渡『通訊投票』」一事，他先作結論，強調民進黨反對為此召開臨時會的立場。

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他又指出，大眾對通訊投票、不在籍投票的擔憂理由不盡相同，也有部分誤會，因此提出幾點說明；鄭運鵬分析，目前接受度較高的是「『全國性公投』+『事前登記移轉到居住地的不在籍投票』+『同一天一樣臨櫃投票』的方式」，但即便如此，還有很多變數與細節需要考慮，「委員會、公聽會都不能少，不可能用臨時會的方式處理」。

鄭運鵬表示，至於國民黨想「靈猴偷桃的『通訊投票』」，即去年美國總統大選中爭議不斷的「寄信給投票選舉人」，他強調，無論國內外的通訊投票皆違反「秘密投票」原則；台灣還有最大威脅中國存在，鄭運鵬表示，「中國一定會要求他們可以控制的國人拍照上傳存證，是保證會發生的，小時候連國軍放投票假，輔導長都會交代投給國民黨，中國怎麼可能不介入」。

若開放通訊投票，鄭運鵬感嘆，未來一定衍生各種提案，被各種利益團體利用，還有每二年公投大亂鬥，「每個政府每天都在應付這些就夠受了。」

而至於臨櫃或遠端使用電腦、手機的「電子投票」，礙於無法確認所投與結果是否相符，窒礙難行，「其他國家的電子投票都有這個疑慮，但是政府後來都查不下去，因為會造成選舉無效，很多國家連臨櫃電子投票都取消了」。

鄭運鵬又說明，地方性公投、選舉罷免投票部分，若開放不在籍投票，恐怕造成非Ａ縣市民眾決定Ａ縣市事的結果，且一縣市辦公投，全國要幫忙開投票所，「浪費資源」，且「能夠被影響或買票的人散布在全國各地」，如此一來，地方政府無法阻止違法影響投票的行為。

鄭運鵬強調，若不在籍、通訊投票都開放，「我保證一定全國在非選區拉幽靈人口、全國大買票，在外地開出來的選票高於在地」，出現「外地人罷免在地民意代表」，又怎能服眾？況且，台灣選舉還有中國因素干擾，「以上各種狀況，中國都會介入，如果有人不信，我們也不會試辦一次看看」。

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