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    台海軍情》美國MQ-9B廠商來台簡報 地面控制站擬設嘉義丶花蓮

    美國售台4架「MQ-9B海上衛士型」無人機，軍方將在2022年起逐年編列預算支應，而美國製造商也已在今年3月來台提出相關簡報。（法新社）

    美國售台4架「MQ-9B海上衛士型」無人機，軍方將在2022年起逐年編列預算支應，而美國製造商也已在今年3月來台提出相關簡報。（法新社）

    2021/07/07 10:25

    〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）在2020年11月宣布，美國國務院批准售台4架「MQ-9B海上衛士型」無人機及相關設備，總價約6億美元（約新台幣172.11億元），我國軍方則是排在2022年度起逐年編列預算支應。軍方人士指出，「MQ-9B海上衛士型」無人機的製造廠商，已在今年3月間來台向海丶空軍提出相關簡報，而依據軍方規劃，「MQ-9B」購案中的2套固定型地面控制站，擬設在空軍嘉義與花蓮基地內。

    軍方人士還表示，「MQ-9B海上衛士型」無人機系統是由空軍負責，但海軍對「MQ-9B海上衛士型」無人機也表達高度興趣，並曾就是否有加裝反潛裝備與系統的空間，與美方進行議題討論。

    美方為強化亞太盟國戰力，已陸續宣佈出售「MQ-9B海上衛士型」無人機給澳洲（12架）丶台灣（4架）丶阿聯（18架），印度也爭取採購（30架），台灣除了已同意出售的4架之定，未來還有可能再爭取第二批次的「MQ-9B海上衛士型」無人機。

    國防部戰略規劃司建軍處長黃文啟少將先前在立法院答詢時表示，MQ-9B海上衛士型無人機採購案，是在2018年與2019年之間納入「5年兵力整建計畫」、「聯合戰力規劃」，然而這2項都是機密文件，所以當時並未對外公布，而這項軍購案是2年內向美方提了4次。

    時任國防部副部長張哲平也說，MQ-9B海上衛士型無人機所偵搜到的資料，是透過資料鏈由我方所取得，並不會到美方手上。

    根據美國國防部國防安全合作局（DSCA）宣布這筆軍售案項目時指出，購案包括：4架「MQ-9B無人機」，以及2套無人機固定地面控制站、2個機動地面控制站、12個具備抗欺瞞模式（SAASM）的慣性導航系統（EGI）（另有2個備援），或選擇可用性反欺騙模組，為美國軍用GPS接收機解碼精密GPS觀測（P碼）所須模組。除此之外還包括MX-20多光譜瞄準系統和備件、SAGE 750電子監視措施（ESM）與AN/DPX-7 IFF詢答機等配備。

    MQ-9系列無人機可掛載多枚地獄火飛彈，最高巡航速度達370公里、最大滯空時間達40小時。圖為美軍先前部署在阿富汗的MQ-9死神無人機。（路透檔案照）

    MQ-9系列無人機可掛載多枚地獄火飛彈，最高巡航速度達370公里、最大滯空時間達40小時。圖為美軍先前部署在阿富汗的MQ-9死神無人機。（路透檔案照）

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