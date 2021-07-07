立院談話會討論是否召開臨時會 柯建銘：9月再見

立法院今將召開談話會討論是否舉行臨時會，民進黨團總召柯建銘在臉書貼文指，臨時會到此為止，9月再見。（取自民進黨團總召柯建銘臉書）

2021/07/07 10:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院國民黨團以修正公投法不在籍投票為由，提案召開臨時會。民進黨團總召柯建銘昨在臉書貼文指，這是一個充滿政治算計的提案，為的是「假不在籍投票之名，行通訊投票之實」，他直言過去30年都無法完成的修法，3天委員會就能審竣、表決？柯建銘並說，臨時會就到此為止，9月再見吧。

民進黨團幹事長劉世芳也在臉書貼文說，她與柯總召、羅致政、黃世杰、鄭運鵬等委員，每天討論研究國民黨的提案後，認為提案內容不只倉促拼湊，法律基礎脆弱，而且矛盾很多，完全無法如其所述補正中選會依公投法、選罷法規定由8月28日延期至12月18日舉行的4項公投的決議，讓人民不清不楚，混淆視聽。

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柯建銘說，國民黨過去曾說三級警戒不宜開臨時會，現在卻主動出擊，看起來似乎很有謀略及部署，其實是一個充滿政治算計的提案，「司馬昭之心，路人皆知」，事實上是為了其國民黨主席選舉；柯建銘說，國民黨提出的修正案共22條文，除第22條、23條2條抄第24條原條文及選罷法66條延期要件，交待了事，其餘20個條文，全都是為「通訊投票」而寫的條文，就是要為了「假不在籍投票之名，行通訊投票之實」。

柯建銘說，這是國民黨主席選舉，江啟臣、朱立倫內部之爭的外部化，彼此爭奪話語權罷了；他並說，國民黨主張，推動台商通訊投票，民進黨是在怕什麼？柯質疑，國民黨是在「講什麼」？這樣不會有舞弊、賄選、中共介入問題嗎？更何況這樣還會有憲法問題，台灣人民會接受嗎？

柯建銘說，民進黨團主張制定公投不在籍投票的「移轉投票」，因工作地、就學方便就近之實體投票；制定「全國性公民不在籍投票法」專法，於下會期召開公聽會、委員會好好審議討論；相關配套不管技術面、執行面及典章制度，完善之建立，不急就章，2023公投移轉投票較可行，也來得及。

柯建銘說，憲法增修條文第2條第1項明訂，「在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權，以法律定之」，而憲法本文第129條則指，投票應以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之，也就是說，不管公投、選舉投票須在台灣，且秘密投票，如要通訊投票，就須修憲。

柯建銘並說，過去30年來討論的憲法及選舉制度，可用臨時會3天委員會討論就表決嗎？他強調，通訊投票所碰觸的是憲法問題，否則李登輝、馬英九2位前總統，在國會過半早就修法完成了；柯建銘重申，好好的立「公投法不在籍投票之移轉投票」，才是負責的態度，少政治，多防疫，才是正辦，臨時會就到此為止吧！9月再見！

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