「AZ特戰隊」先唱衰再偷打特權 立委痛批：根本就是割韭菜

國民黨高層被爆特權施打疫苗，被戲稱「AZ特戰隊」，台灣基進立委陳柏惟以股票類比，痛斥這些人割韭菜的行為。（資料照）

2021/07/06 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕先前爆出國民黨高層利用特權施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，更被網友戲稱是「AZ特戰隊」。對此，台灣基進立委陳柏惟痛批，「放消息唱衰做空，自己再逢低買進。」

陳柏惟晚間在臉書指出，這幾年台灣外需增加、台商回流，真正的開源節流；一方面能源需求增加，一方面股市也大漲，來到近18000點。但這時就會有人花式唱衰你跟他講基本面他就回籌碼，你跟他說籌碼他又換技術，一下子錢都被外資賺走，一下子說政府秘密護盤，有道理也就算了，但其實他想的跟講的根本不一樣。

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陳柏惟表示，最嚴重的就是那種目的是放消息唱衰做空，自己再逢低買進，韭菜割一波。他也呼籲，為了避免你我以及心愛的人成為韭菜水餃，除了唾棄這種行為，同時也要明辨是非。

這道理就如同疫苗一樣，從去年開始明明全球需求緊迫，生產遲延，友邦火速馳援與國產疫苗開發好消息，同時也開放民間洽購，但反對的人總是會有理由，「跟你說中國會卡，你就說要看合約；給你看合約，你就說買太貴；跟你說要買大量便宜，你就說沒立即需求。」

陳柏惟痛批，戰隊群起攻擊，喊到地方施打率只有三成，「在名單上的不敢打，不在名單的打不到；英國女王、德國首相打的，說他成洪水猛獸；地方辦賽跑比賽，高齡的無科學根據湊數；說開放市場的股票是炒作，然後又嫌太貴。去年有餘裕，今年別人回送說是難民乞丐。」最後這些人再自己跑去打特權疫苗，「英國媒體說台灣某些政治人物不專業就像說醉話，就是在說這種人。」

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