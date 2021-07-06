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    孫曉雅出任AIT處長 外交部竭誠歡迎「台灣長期友人」

    美國在台協會於美東時間7月6日正式宣布將由孫曉雅（Sandra Oudkirk，圖左）出任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長。圖為孫曉雅2019年訪台時晉見蔡總統。（取自總統府網站）

    美國在台協會於美東時間7月6日正式宣布將由孫曉雅（Sandra Oudkirk，圖左）出任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長。圖為孫曉雅2019年訪台時晉見蔡總統。（取自總統府網站）

    2021/07/06 21:51

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）於美東時間7月6日正式宣布將由孫曉雅（Sandra Oudkirk）出任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長。外交部今天發布新聞稿，代表我國政府對此項人事安排表示竭誠歡迎。

    外交部表示，孫曉雅對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人。我國政府期盼孫處長帶領出任AIT團隊與我方繼續密切合作，在酈英傑（Brent Christensen）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美友好夥伴關係。

    外交部舉例，孫曉雅曾在1990年代派駐台灣，擔任國務院亞太副助卿兼APEC資深官員，也對我國鞏固太平洋邦交及參與APEC等議題與台灣互動密切，如2019年9月索羅門群島與吉里巴斯接連與我斷交後，孫曉雅隨即來台召開首屆台美「太平洋對話」，並出席第4屆「玉山論壇」發表專題演講。

    外交部也指出，孫曉雅去年6月曾與外交部時任政次徐斯儉共同主持「太平洋防疫援助線上對話」，今年6月與外交部政次田中光共同出席美國智庫「傳統基金會」舉辦的「美台在太平洋島國夥伴關係」線上公開座談會，就雙方加強在太平洋的合作進行對話。

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