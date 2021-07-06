AIT史上首位女處長！亞太副助卿孫曉雅接棒酈英傑駐台

美國在台協會（AIT）新任處長由美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，是首位女性AIT處長。（資料照）

2021/07/06 21:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天發布新處長人事，由國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任酈英傑（​William Brent Christensen）職務。孫曉雅是國務院資深官員，曾派駐台灣，接下此職則成為有史以來首位女性AIT處長。

酈英傑任期屆滿將離任，AIT華盛頓總部今天發布新處長人事，由美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅自2021年夏天接任。

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孫曉雅對台灣相當熟悉，她精通中文與土耳其文，1991年進入國務院後，1994年來台擔任領務人員，後陸續派赴愛爾蘭、土耳其安卡拉與伊斯坦堡，也曾擔任駐牙買加毒品事務組長及美國駐北京大使館經濟參事。她在亞太局曾任緬甸暨寮國科官員、行動中心資深觀察官及能源局中東暨亞洲辦公室主任。

孫曉雅近期與台灣最為人熟知的互動，則是2019年10月以美國資深APEC官員身分訪問台灣。她當時來台和外交部長吳釗燮共同主持台美首屆「太平洋對話」，致詞時罕見強調，「我今天在此代表川普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」，並重申對太平洋的承諾堅定且將更強勁，也肯定台灣是太平洋與世界的夥伴，美台將繼續合作、促進印太區域自由開放且繁榮。

值得注意的是，孫曉雅職涯中也曾多次與準亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）共事，康達在北京擔任政務公使銜參事時，孫曉雅是一等秘書；康達任越南大使時，則和時任能源局副助卿的孫曉雅共同舉辦首屆美國與越南能源安全對話。

此外，AIT日前也已發布，資深職業外交官柯傑民（Jeremy Cornforth ）將接替谷立言（Raymond Greene），於2021年7月下旬起，擔任AIT副處長。柯傑民於1998年加入美國國務院，先後外派至美國駐以色列耶路撒冷、多明尼加聖多明哥、印度孟買、突尼西亞突尼斯、黎巴嫩貝魯特等地擔任領事官及政治官等職務，派任台灣前是美國駐廣州總領事館領事處處長。

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AIT新處長由美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，是首位女性AIT處長。孫曉雅2019年訪台主持台美首屆「太平洋對話」，也與蔡總統會面。（取自總統府網站）

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