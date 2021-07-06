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    首頁　>　政治

    陸委會：已提案放寬港籍雇員可專案申請來台定居

    因港府逼簽「一中承諾書」，台灣駐香港辦事處正式人員只剩1人，7月底將只有香港雇員。（美聯社）

    因港府逼簽「一中承諾書」，台灣駐香港辦事處正式人員只剩1人，7月底將只有香港雇員。（美聯社）

    2021/07/06 21:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕因港府逼簽「一中承諾書」，台灣駐香港辦事處正式人員只剩1人，7月底將只有香港雇員。陸委會今日強調，為落實對我雇員之照顧並激勵渠等士氣，陸委會已研提「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」第5條修正草案，放寬港籍雇員可專案申請來台定居，並已報請行政院核定，俟核定發布後實施。

    陸委會表示，因應港府對我香港辦事處派駐人員簽證設置不合理政治條件，致我派駐人員無法續留及赴任，駐處業務現已調整由當地雇員勉力維持必要運作，以續維護國人權益。

    陸委會指出，「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」是依「香港澳門關係條例」第17條第二項規定訂定之。港澳條例第17條規定，駐香港或澳門機構在當地聘僱之人員，受聘僱達相當期間者，其入境、居留、就業之規定，均比照台灣地區人民辦理；其父母、配偶、未成年子女與配偶之父母隨同申請來台時，亦同。

    陸委會提及，認定辦法第5條則規範「受聘僱達相當期間」是指在我駐香港或澳門機構工作達6年以上且仍在職者。

    根據草案，目前認定辦法放寬，修正為因香港、澳門情勢發生變化，必要時得經主管機關專案許可，不受工作達6年以上之限制。

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