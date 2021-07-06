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    黨產會：KMT轉賣瑞芳民眾服務社土地 獲利近千萬

    瑞芳民眾服務社。（黨產會提供）

    瑞芳民眾服務社。（黨產會提供）

    2021/07/06 17:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查國民黨如何「先占後租」再買下台鐵土地，發現瑞芳民眾服務社曾行文台鐵要求免繳滯納金，更在台鐵早年公文檔案上，赫見印有「共匪人民公社就是大屠場」反共標語；爾後，台鐵「讓售」該筆土地給國民黨，黨又將土地轉賣給黨營事業光華公司，一轉手獲利將近千萬元。

    黨產會調查，1972年7月14日，鐵路局瑞芳車站以甲種報告公文紙，上頭印有「共匪人民公社就是大屠場」，向台鐵運務處呈上一份報告，請示可否免收瑞芳鎮民眾服務社，因1968年至1970年違約滯納土地租金所衍生的罰金。

    遭「先占後租」台鐵土地位於瑞芳車後站旁，地址為瑞芳路45號，戰後原為台灣省政府所有。但離譜的是，瑞芳民眾服務社在1957年就在公有地上蓋房當民眾服務社使用，直至1960年代才向台鐵申請承租土地。

    黨產會從公文檔案發現，瑞芳民眾服務社曾經積欠1968年至1970年3年份租金，共積欠6371元租金，瑞芳民服社當年聲稱「經費短絀」，籌措土地租金「甚為艱難」，希望台鐵不要追討滯納罰金。

    台鐵運務處收到瑞芳站上呈的請示公文後，運務處高層內簽批示「如擬」，全都不必繳了！針對台鐵先收1971年份租金，卻跳過1968年至1970年租金未收，另批示「糾正經辦人」。

    對此，黨產會委員表示，後來瑞芳民眾服務社就以承租人身分向台鐵申請「讓售」土地，1988年查估土地出售總價款為194萬4460元。該筆買賣在完成繳款後，土地登記成「中國國民黨台灣省委員會」所有，國民黨順利取得土地所有權。至2008年，國民黨再以1100多萬元將土地轉賣給旗下黨營事業光華投資公司。

    黨產會調查國民黨如何「先占後租」再買下台鐵土地，發現瑞芳民眾服務社曾行文台鐵要求免繳滯納金，更在台鐵早年公文檔案上，赫見印有「共匪人民公社就是大屠場」反共標語。（黨產會提供）

    黨產會調查國民黨如何「先占後租」再買下台鐵土地，發現瑞芳民眾服務社曾行文台鐵要求免繳滯納金，更在台鐵早年公文檔案上，赫見印有「共匪人民公社就是大屠場」反共標語。（黨產會提供）

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