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    首頁　>　政治

    柯文哲13秒影片挺中天 鬼才阿水點「2原因」揭盤算

    台北市長柯文哲於2017年，接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪的照片。（資料照）

    台北市長柯文哲於2017年，接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪的照片。（資料照）

    2021/07/06 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕NCC去年裁定不予中天新聞台換照，中天隨即轉戰YouTube成為網路新聞台，台北市長柯文哲日前親自錄了13秒影片力挺中天，影片傳開後引發網友熱議，對此，網紅鬼才阿水也以「柯文哲支持中天的政治盤算與目的」為題，撰寫專文分析其內心想法。

    柯文哲日前錄製影片支持中天，柯文哲在影片中表示，「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。

    對此，網紅鬼才阿水提到，身兼台北市長與民眾黨主席的柯文哲，選擇支持看似政治光譜截然不同的中天新聞台，引起社會一片譁然，但他是充滿算計的政治奇才，認為此舉是「走了一步成功的險棋」。

    鬼才阿水認為，台北市施政表現從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫的失職失能，到放任權貴掌握權勢資源，都在在反映柯市府的「荒腔走板」，在既有表現無法幫他「開源節流」，擴大支持者版圖時，選擇友軍，建立其被全面追殺的形象，就能成功吸引親中與國民黨選票，成為一方之霸，為競選總統鋪路。

    鬼才阿水提到，利用中天轉往網路後結合自己的「可憐形象」，既可規避失責與失能，更可用「中央全面施壓」來逃避，不只如此，將2022讓台北市與新竹市成為民眾黨重點發展的區域，透過國民黨與民眾黨的合作，讓政治聲量達到最大化。

    他分析，台北市與蔣萬安合作，來換取靠外型吸引選票的民眾黨議員更好選；而新竹則與國民黨合作推出高虹安，如果新竹不是李妍慧議員出來參選，基本就是送出去了。不斷的吸收勢力，就可成為親中派的代表人物，柯的政治光譜極端轉換，若是用政治勢力與聲量來看，就可明白其用意。

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