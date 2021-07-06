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    打疫苗超過編制 藍委要食藥署公布名單

    立法院國民黨團召開記者會轟食藥署超打疫苗，應公布名單。（國民黨團提供）

    立法院國民黨團召開記者會轟食藥署超打疫苗，應公布名單。（國民黨團提供）

    2021/07/06 10:43

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨質疑食藥署施打超過編制人員數的疫苗，食藥署解釋，醫療器材進口、疫苗檢驗封緘等防疫事宜也動用很多編制外人員，相關人員均有打疫苗的必要性，國民黨不買單，今要求食藥署公布施打人員名單，確認是否符合防疫第一線人員。

    立法院國民黨團今召開記者會，再度質疑食藥署施打疫苗人數超過編制，黨團書記長鄭麗文批評，食藥署打疫苗打好打滿，昨天雖然有解釋，但仍此地無銀三百兩，如果沒有作假、沒有特權，就該清楚公布施打名單，才能確定是否是做防疫第一線工作。

    鄭麗文也指出，國民黨立委林奕華曾去函詢問衛福部，得知食藥署編制外的人員為503人，但食藥署昨天卻說明編制外人員有1千多人，形同多了500多人，數字有差異，且食藥署與疾管署不同，並非都做第一線防疫工作，憑什麼打好打滿？

    黨團總召費鴻泰說，食藥署不把手臂留給高端而超打國外疫苗，但即將要出國的留學生在國內打不到疫苗，教育部長潘文忠卻遲遲不回應，「心中有人民嗎？」揚言在立院下會期逼潘下台，「因為你不是人」。

    此外，鄭麗文也要求，政府應凍漲夏季電價，並針對與去年5、6月相比上漲的物價，成立平抑物價小組，找出民生物資飛漲原因，否則這個暑假，人民過不了這關，活不下去。

    費鴻泰則表示，物價上漲會影響民生，會造成社會治安問題，但政府卻讓油價連8週上漲，計程車司機開越多虧越多，政府需考量民眾支出跟所得，讓油電凍漲，苦民所苦，不要因此引起社會動盪。

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