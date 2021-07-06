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    首頁　>　政治

    中國稱上海復星是BNT唯一洽購方 蘇貞昌：這時候還說嘴！

    行政院長蘇貞昌批評中國在疫情嚴峻此刻貶低台灣，造成台灣人民反感！（圖為行政院提供）

    行政院長蘇貞昌批評中國在疫情嚴峻此刻貶低台灣，造成台灣人民反感！（圖為行政院提供）

    2021/07/06 10:38

    〔記者李欣芳／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台積電與上海復星醫藥達成初步協議，將各自進口500萬劑BNT疫苗來台，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天則表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。行政院長蘇貞昌上午反擊中國表示，中國在這種時候還要來說嘴，貶台灣成為地方的區，還在談政治，這就是為什麼今天台灣人民會對中國反感，對中國政府有不好的印象。

    疫苗施打開放雙北計程車司機可注射，行政院長蘇貞昌今天上午到台北市內湖高工視察計程車司機疫苗施打情形。

    媒體詢問，中國國台辦稱上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，要購買BNT須透過上海復星，對此，蘇貞昌表示，疫苗是要維護健康顧人命，台灣政府在在只有一個心意，就是要保護全國同胞的健康與生命，中國在這種時候還要來說嘴，貶台灣成為地方的區，還在談政治。

    蘇貞昌說，這就是為什麼今天台灣人民會對中國反感，對中國有不好的印象，對中國一再說要統一台灣嚴詞拒絕，這也是中國自己搞出來的！

    至於媒體詢及民進黨內又出現倒蘇聲浪，蘇貞昌對此則沒有正面回應，他表示，行政院是一個非常辛苦的工作，他每天想的就是工作拚防疫、 拚經濟。

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