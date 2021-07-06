駁「倒蘇起跑」 總統府：蔡總統並沒有更換內閣打算

總統府發言人張惇涵。（資料照）

2021/07/06 10:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對《周刊王CTWANT》稍早「倒蘇起跑」系列報導，總統府發言人張惇涵今日表示，這又是一系列未向總統府查證的相關報導，通篇報導充滿不實臆測，總統府再次重申，蔡總統並沒有更換內閣的打算。此時此刻，執政團隊全力以赴、齊心抗疫，同時也推動各項重要施政；政府與民間也共同努力，為台灣爭取更多更穩定的疫苗供應。不實的放話臆測不僅沒意義，對防疫工作也沒有任何幫助；總統府並再次呼籲相關媒體於報導前應妥為查證，也期盼社會各界勿以訛傳訛。

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