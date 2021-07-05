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    首頁　>　政治

    陳思宇圖卡照片放錯人！ 害國民黨立委「許淑華」慘被出征

    針對北市「疫調爭議」，台灣民眾黨前發言人陳思宇今日在臉書PO圖指控台北市議員許淑華、林穎孟、苗博雅，以及前立委林靜儀等人散布假消息，不過卻出現多處錯誤。（擷取自陳思宇臉書）

    針對北市「疫調爭議」，台灣民眾黨前發言人陳思宇今日在臉書PO圖指控台北市議員許淑華、林穎孟、苗博雅，以及前立委林靜儀等人散布假消息，不過卻出現多處錯誤。（擷取自陳思宇臉書）

    2021/07/05 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕針對北市「疫調爭議」，台灣民眾黨前發言人陳思宇今日在臉書PO圖指控台北市議員許淑華、林穎孟、苗博雅，以及前立委林靜儀等人散布假消息，不過由於P圖出現將林靜儀身分標為前議員、將許淑華的頭像誤植為國民黨立委許淑華等許多錯誤，讓網友通通「歪樓」，也有不少網友到立委許淑華的臉書留言：「為什麼要擋柯市長！」

    陳思宇今日在臉書PO文，表示現在政論節目、媒體最熱門的題目大概就是台北市不疫調、不匡列，陳思宇文中並PO出圖卡，點名立委王定宇、前立委林靜儀、台北市議員許淑華、林穎孟、苗博雅等人散播假消息。

    不過，立刻有眼尖網友發現，陳思宇的圖卡中，錯誤將標為民進黨籍台北市議員的許淑華，放上國民黨南投立委許淑華的照片；另外，也將民進黨前立委林靜儀的職務搞錯，圖片上寫成了「民進黨前議員」，讓不少網友直嘆是「低級錯誤」。

    此外，立委許淑華的臉書，也出現許多疑似為「反串」網友惡搞，留言表示：「許議員，我們的柯市長到底哪裡惹到你了」、「管很大管到台北喔」、「管好你們蔡政府跟信義區的防疫好嗎？！啊北又沒做什麼事！是在亂說什麼！？」、「許議員，我們的柯市長到底哪裡惹到你了」、「許淑華你管好你南投就好管到我們蚵阿北，自以為是全國不分區立委嗎」、「為什麼要擋柯市長？」、「不要只會黑阿北，阿北很務實很可愛，專心防疫好嗎？」

    國民黨立委許淑華。（資料照）

    國民黨立委許淑華。（資料照）

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