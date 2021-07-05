為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    泰國台資化學工廠大爆炸逾20人傷 駐泰代表處成立緊急應變小組

    泰國曼谷郊區一處工廠今晨發生大爆炸，連新曼谷機場航站也感受得到震動，已知至少20人受傷。（美聯社）

    泰國曼谷郊區一處工廠今晨發生大爆炸，連新曼谷機場航站也感受得到震動，已知至少20人受傷。（美聯社）

    2021/07/05 19:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕位於泰國北欖府的台資明諦化學公司今天凌晨發生大爆炸，造成超過20人受傷。駐泰代表處今表示，其中2名分別負責廠務、業務的台籍幹部僅受輕傷，代表處已聯繫傷者表達關懷慰問，確認2人均無大礙。駐泰代表李應元並成立緊急應變小組和泰方聯繫，確認所需支援及應變措施，並盡力協助處理剩餘化學品與周邊區域管制隔離措施。

    泰台資企業明諦化學公司位於曼谷東邊北欖府，其存放化學藥品的工廠於今（5）日清晨發生爆炸，由於威力強大，當地政府立即下令周邊5公里內居民緊急疏散，並出動大批消防人員滅火；另因廠內尚存大量化學原料，相關單位考量或有再爆炸可能，現已大規模封鎖區域，並禁止人員出入。

    駐泰代表處今天表示，獲知該案後，第一時間聯繫台籍負責人，以確認人員安危及災損。經確認該廠事故迄已20多人受傷，其中2名分別負責廠務、業務的台籍幹部僅受輕傷，已聯繫傷者表達關懷慰問，確認2人均無大礙，已返家休養。

    駐泰代表處並說，為了妥善處理本案，駐泰代表處李應元立刻召集經濟組、政務組、僑務組、新聞組及警聯室成立緊急應變小組，分別積極洽繫泰國中央行政機關的工業部、警察總署及國會議員；地方政府則直接與北欖府的警、政、消防機關及地方議員聯繫，確認上述單位全力提供所需支援及應變措施，並盡力協助處理剩餘化學品與周邊區域管制隔離措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    9公里外都震動！泰國台資化學工廠爆炸 周邊5公里居民急疏散
    2021/07/05 18:58

    9公里外都震動！泰國台資化學工廠爆炸 周邊5公里居民急疏散
    泰國工廠爆炸撼動新曼谷機場 11人受傷、居民撤離
    2021/07/05 14:16

    泰國工廠爆炸撼動新曼谷機場 11人受傷、居民撤離

    聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
    警局對面天然氣管線爆炸 泰國中部至少3死28傷
    2020/10/22 20:46

    警局對面天然氣管線爆炸 泰國中部至少3死28傷
    武漢肺炎》討論防疫遭炸彈攻擊 泰國南部連環爆釀25傷
    2020/03/17 20:29

    武漢肺炎》討論防疫遭炸彈攻擊 泰國南部連環爆釀25傷
    南韓樂天化工廠今凌晨爆炸 釀31人受傷
    2020/03/04 09:38

    南韓樂天化工廠今凌晨爆炸 釀31人受傷
    政治今日熱門
    台北市不疫調、匡列？ 柯文哲怪都是名嘴、民代造謠
    2021/07/04 19:57

    台北市不疫調、匡列？ 柯文哲怪都是名嘴、民代造謠

    批市府側翼留言帶風向誤導 苗博雅罕見怒轟：知識水準極低落
    2021/07/04 22:15

    批市府側翼留言帶風向誤導 苗博雅罕見怒轟：知識水準極低落

    桃園4夜市有望解封？中央發布管制指引 鄭文燦未鬆口開放
    2021/07/04 20:02

    桃園4夜市有望解封？中央發布管制指引 鄭文燦未鬆口開放

    聽誰的？台北市府剛說「不限制」戶籍 就有人被篩檢站拒絕
    2021/07/04 21:46

    聽誰的？台北市府剛說「不限制」戶籍 就有人被篩檢站拒絕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播