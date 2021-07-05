泰國台資化學工廠大爆炸逾20人傷 駐泰代表處成立緊急應變小組

泰國曼谷郊區一處工廠今晨發生大爆炸，連新曼谷機場航站也感受得到震動，已知至少20人受傷。（美聯社）

2021/07/05 19:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕位於泰國北欖府的台資明諦化學公司今天凌晨發生大爆炸，造成超過20人受傷。駐泰代表處今表示，其中2名分別負責廠務、業務的台籍幹部僅受輕傷，代表處已聯繫傷者表達關懷慰問，確認2人均無大礙。駐泰代表李應元並成立緊急應變小組和泰方聯繫，確認所需支援及應變措施，並盡力協助處理剩餘化學品與周邊區域管制隔離措施。

泰台資企業明諦化學公司位於曼谷東邊北欖府，其存放化學藥品的工廠於今（5）日清晨發生爆炸，由於威力強大，當地政府立即下令周邊5公里內居民緊急疏散，並出動大批消防人員滅火；另因廠內尚存大量化學原料，相關單位考量或有再爆炸可能，現已大規模封鎖區域，並禁止人員出入。

請繼續往下閱讀...

駐泰代表處今天表示，獲知該案後，第一時間聯繫台籍負責人，以確認人員安危及災損。經確認該廠事故迄已20多人受傷，其中2名分別負責廠務、業務的台籍幹部僅受輕傷，已聯繫傷者表達關懷慰問，確認2人均無大礙，已返家休養。

駐泰代表處並說，為了妥善處理本案，駐泰代表處李應元立刻召集經濟組、政務組、僑務組、新聞組及警聯室成立緊急應變小組，分別積極洽繫泰國中央行政機關的工業部、警察總署及國會議員；地方政府則直接與北欖府的警、政、消防機關及地方議員聯繫，確認上述單位全力提供所需支援及應變措施，並盡力協助處理剩餘化學品與周邊區域管制隔離措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法