賀美7/4國慶 我駐處推文連發感謝長年挺台

7月4日逢美國國慶，當地各界舉辦多項慶祝活動。我駐美代表處連發4則推文，祝賀美國245歲生日快樂。（取自駐美代表處推特）

2021/07/05 15:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕7月4日逢美國國慶，當地各界舉辦多項慶祝活動。我駐美代表處連發4則推文，祝賀美國245歲生日快樂。駐美代表處指出，感謝美國長期以來對台灣的支持，台美關係「堅若磐石」，台灣作為熱愛自由的民主國家和美國在印太地區的密切夥伴，期待進一步加強雙邊關係。

駐美代表處在美國國慶日時，連續發布4則推文，搭配精美圖卡回顧近日台美關係進展，內容包括台灣透過在圓山大飯店和台北101點燈，感謝美國援贈250萬劑疫苗；拜登政府上任後派遣摯友陶德率團訪台交流；美國在G7峰會等國際場域強調台海和平穩定重要性；美國國務卿布林肯支持台灣參與世衛；以及美國衛生部長貝西拉與台灣衛福部長陳時中召開視訊會議等。

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駐美代表處表示，台美關係「堅若磐石」，深切感謝美方在台灣政府和人民抗擊疫情之際伸出援助之手，堅定支持台灣。民主和良善力量終將勝利。

駐美代表處強調，前輩的辛勤付出，使我們得以享有今日的自由。台灣作為印太地區負責任的利益相關者，已準備好並願意做出更多貢獻。

駐美代表處並重申，台灣是充滿活力的、熱愛自由的民主國家，是美國在印太地區重要的安全和經濟夥伴。台灣與美國共享價值觀並有共同利益，台美關係將繼續茁壯，祝福美國生日快樂，「團結一起更強大！」

7月4日逢美國國慶，當地各界舉辦多項慶祝活動。我駐美代表處連發4則推文，祝賀美國245歲生日快樂。（取自駐美代表處推特）

7月4日逢美國國慶，當地各界舉辦多項慶祝活動。我駐美代表處連發4則推文，祝賀美國245歲生日快樂。（取自駐美代表處推特）

7月4日逢美國國慶，當地各界舉辦多項慶祝活動。我駐美代表處連發4則推文，祝賀美國245歲生日快樂。（取自駐美代表處推特）

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