藍營控食藥署超打疫苗 綠營批抹黑：打擊防疫人員信心

立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

2021/07/05 13:49

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今舉行記者會，質疑衛福部疾管署、食藥署2單位的疫苗接種人數皆超過編制人數，其中食藥署的接種率更高達169%。對此，民進黨團也召開記者會反擊，強調因國家總體員額限制，公務員本就有編制外人員，做的事不亞於編制人員，批評國民黨抹黑，試圖轉移其內部人士特權施打疫苗議題，且不但資訊引用錯誤，更打擊第一線防疫人員的信心，非常不厚道。

立法院民進黨團上午舉行「政治角力放一邊，專心防疫擺優先」線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬共同說明。羅致政表示，很遺憾國民黨再度把一些議題政治化，製造更多的矛盾、對立，目的是轉移其內部特權施打疫苗焦點，想透過抹黑模糊議題，打擊防疫人員士氣。

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羅說，國民黨提到衛福部公費疫苗造冊施打的數字，編制人員和造冊人員、接種人員有很大的落差，若是一般民眾或名嘴指控就算了，但國民黨立委長期在公部門，了解公部門運作，尤其林奕華委員還當過地方政府教育局長等職務，應該比民眾更了解公部門運作、人員編制。

羅解釋，公務員有2種，一種是編制內的，也就是國民黨所提出的編制內人員，可是還有很多、甚至是一半以上的駐點，編制外人員，而這些人所從事的工作，甚至不亞於編制人員，主要是受限於整個國家總員額的限制，所以在公部門內，編制內加編制外的人，都超過一倍以上。

羅指出，疾管署、食藥署人員現在沒日沒夜，全天候24小時進行防疫工作，國民黨卻在此時提出指控，「要嘛就是不了解政府部門運作，更糟糕的則是故意抹黑、模糊議題」。羅說，防疫團隊中，有相當多的防疫人員不在政府編制，他們保障有限，但經常從事第一線防疫工作，呼籲勿打擊其士氣，這是不厚道的。

羅說，我們懷疑，國民黨這樣的做法，只是為了轉移其內部特權施打的情況，呼籲放下政治角力，讓全民能專心防疫，而非扯他們的後腿。

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