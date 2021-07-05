7/12以後微解封？蘇揆：各行各業管制措施應有合理調整空間

行政院長蘇貞昌今（5）天上午召開擴大防疫會議。（行政院提供）

2021/07/05 13:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕全台進入三級警戒逾月，外界關注7月12日後會否解封，行政院長蘇貞昌今天表示，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業的管制措施有合理調整的空間。若近日疫情穩定、符合條件，預計本週內由指揮中心記者會統一向國人報告。

蘇貞昌今（5）天上午召開擴大防疫會議。行政院發言人羅秉成指出，蘇貞昌今就目前疫情發展以及7月12日後是否適度放鬆對各行業的管制進行討論。由於仍有部分縣市具有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，蘇貞昌表示，各行各業的管制措施有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。

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蘇貞昌說明，台灣是一日生活圈，管制的調整應該以「全國一致」為原則，但若有特殊狀況或群聚熱點，須要採取社區圍堵時，才有個別加強管制的必要。因此希望指揮中心訂出管制的原則，再請各部會依照此原則規劃各所屬行業的相關防疫指引，以作為配套。

蘇貞昌並請行政院秘書長李孟諺召開會議確認各項細節，若近日疫情穩定、符合條件，預計本週內由指揮中心記者會統一向國人報告，讓各行各業有所準備。

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