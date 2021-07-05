為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    7/12以後微解封？蘇揆：各行各業管制措施應有合理調整空間

    行政院長蘇貞昌今（5）天上午召開擴大防疫會議。（行政院提供）

    行政院長蘇貞昌今（5）天上午召開擴大防疫會議。（行政院提供）

    2021/07/05 13:27

    〔記者呂伊萱／台北報導〕全台進入三級警戒逾月，外界關注7月12日後會否解封，行政院長蘇貞昌今天表示，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業的管制措施有合理調整的空間。若近日疫情穩定、符合條件，預計本週內由指揮中心記者會統一向國人報告。

    蘇貞昌今（5）天上午召開擴大防疫會議。行政院發言人羅秉成指出，蘇貞昌今就目前疫情發展以及7月12日後是否適度放鬆對各行業的管制進行討論。由於仍有部分縣市具有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，蘇貞昌表示，各行各業的管制措施有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。

    蘇貞昌說明，台灣是一日生活圈，管制的調整應該以「全國一致」為原則，但若有特殊狀況或群聚熱點，須要採取社區圍堵時，才有個別加強管制的必要。因此希望指揮中心訂出管制的原則，再請各部會依照此原則規劃各所屬行業的相關防疫指引，以作為配套。

    蘇貞昌並請行政院秘書長李孟諺召開會議確認各項細節，若近日疫情穩定、符合條件，預計本週內由指揮中心記者會統一向國人報告，讓各行各業有所準備。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫苗施打 拚月中達兩成 達防疫「效果門檻」 納解封參考
    2021/07/05 05:30

    疫苗施打 拚月中達兩成 達防疫「效果門檻」 納解封參考
    本土＋37 三級以來新低 出具解隔單 可恢復就業就學
    2021/07/05 05:30

    本土＋37 三級以來新低 出具解隔單 可恢復就業就學

    聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
    專家︰病例降＋疫苗打兩成 解封有望
    2021/07/05 05:30

    專家︰病例降＋疫苗打兩成 解封有望
    台灣疫情確實趨緩中！ 急診醫：滿足這些條件可望回歸正常生活
    2021/07/01 23:05

    台灣疫情確實趨緩中！ 急診醫：滿足這些條件可望回歸正常生活
    政治今日熱門
    日靜岡土石流 謝長廷密切關注災情：目前無台人傷亡
    2021/07/04 15:19

    日靜岡土石流 謝長廷密切關注災情：目前無台人傷亡

    「豬肉公主」相挺成箭靶 林昶佐現身說話了！
    2021/07/04 17:02

    「豬肉公主」相挺成箭靶 林昶佐現身說話了！

    不能再說「北市不疫調」！林靜儀曝資料酸爆：4筆哦！
    2021/07/04 19:13

    不能再說「北市不疫調」！林靜儀曝資料酸爆：4筆哦！

    因「第七類」優先每天被「關說」 柯文哲：國家製造特權疫苗
    2021/07/04 18:49

    因「第七類」優先每天被「關說」 柯文哲：國家製造特權疫苗 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播