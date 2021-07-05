為保護好心肝批第七類特權？ 鄭運鵬籲柯P「肩膀硬一點」

立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

2021/07/05 11:27

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲昨批評，將第七類「維持國家安全及社會機能正常運作人員」列入優先接種，是「國家在製造特權疫苗」，他不贊成，更因此每天被關說、請託。對此，民進黨立委鄭運鵬認為，柯為了要保護好心肝診所特權施打事件，不知為何要創造新的新聞標題、類別，打擊防疫人員士氣，被關說就「肩膀硬一點」。

立法院民進黨團上午舉行「政治角力放一邊，專心防疫擺優先」線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬共同說明。會後針對柯文哲批評「第七類」人員，卻又安排台北捷運人員施打一事發表看法。

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鄭運鵬表示，好心肝特權疫苗事件不但超量，且未造冊，施打的都是特權人士，柯市長為了要保護好心肝，不知道為何要創造新的新聞標題和新聞類別，打擊防疫政策及第一線醫護人員士氣，「這是讓我難以理解的政治作法」。

鄭指出，指揮中心之所以分類別、順序施打，有其主要目標，第二類的目標，是一線醫護和防疫工作人員，維持防疫工作，讓醫療量能不要斷，之後是高風險接觸人員，讓疫情不要有新的破口，再來是高風險感染人員，包括高齡者、長照體系，第七類才是國家運作必要人員，已經放很後面，不知道柯還要計較什麼，

鄭說，過去一年多來，台灣維持正常運作，國家有經濟奇蹟，就是國家有正常運作的成果，中央、地方對此有不同的定義，對中央來說，包括國安、一線警察、油水電人員都放在第七類，地方政府也有其需要，都市和鄉村不同，北市府可以自己定義哪些是必要人員，不要為了保護好心肝，就說第七類是國家給的特權。

鄭表示，就柯文哲的說法是，他每天接到市民朋友、工會的關說、請託，想把自己列入第七類，市長應承擔責任，「肩膀硬一點」阻擋不要列進去就好，6月中旬時，柯曾說「心中有特權，什麼都是特權」，那時就是要把護好心肝特權疫苗，現在擔不起關說、請託要求，就這樣說，心態非常扭曲，而且不可思議。

鄭強調，疫苗要按順序、造冊施打，柯市長為了好心肝不惜創造新議題，這是他自己的問題，不要牽拖第七類必須要先施打的對象，相信國人都可以接受它的必要性，希望北市府心態要調整，先把防疫工作做好。

羅致政則補充說，我們所看到的，並非柯市長所虛構的國家製造特權疫苗，我們看到的，是真實市府所製造的特權疫苗，包括好心肝、振興醫院等，這塊是市府要交代的，而非虛構特權疫苗，請柯市長專心疫調，認真匡列，這才是市府現階段最需要處理的問題。

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