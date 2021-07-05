家長憂解封孩童出去會染疫 立委籲延長防疫照顧假

民進黨立委賴品妤今日召開「解封≠放生」座談會，反映不少家長擔心孩童在暑假何去何從，呼籲相關部會能夠研議，在暑假期間讓家長能繼續有防疫照顧假。（圖擷取自直播）

2021/07/05 11:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部日前宣布7月12日前，家長可請防疫照顧假照顧孩童，但暑假延長至9月1日才開學，民進黨立委賴品妤今日召開「解封≠放生」座談會，反映不少家長擔心孩童在暑假何去何從，呼籲相關部會能夠研議，在暑假期間讓家長能繼續有防疫照顧假。

賴品妤認為，台灣近日雖已成功控制疫情，但仍然有小規模感染情形發生，最近幾波疫情都是變異的病毒株，感染力相當強，在暑假期間，若疫情沒有回到一級的狀態，應該要讓家長們有防疫照顧假，孩童安全家長才能安心。

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民進黨立委莊競程表示，有7成以上職場媽媽「不敢」請防疫照顧假，只能苦撐著一邊上班、一邊育兒；剩下2成4的媽媽雖然有請防疫照顧假，但因為沒有收入、擔心同事眼光，也請假請得很不踏實。再來，有部份企業、公股銀行願意對於「防疫照顧假」給薪，但不會再跟著擴大延長實施，要請教育部及勞動部提早規劃。

民進黨立委鍾佳濱建議，依教育部統計，國中小偏遠學校平均每校學生數87人，相較於全國平均每校383名學生，差了4倍有餘，偏鄉學校學生群聚風險較低，且弱勢家庭比較高，更需要有固定空間讓學童學習。在7月12日三級警戒到期前，教育部應與衛福部擬定暑期在校活動指引，明定人數限制、可辦活動類別，讓各級學校能有所依循。

「防疫照顧假要超前部署！」民進黨立委陳秀寶指出，勞動部應主責整個防疫照顧假的措施及配套，若要家長自己用特休去搭配很繁瑣，未來即便降至二級警戒，病毒還是存在，家長仍會擔心小孩去補習會不會染疫，在暑假繼續有防疫照顧假是必要的。

民進黨立委林楚茵談及，現在雖有「防疫照顧假」及「孩童家庭防疫補貼」，但防疫照顧假未強制雇主給付薪資，而防疫補貼僅補助2歲以下孩童家庭，兩項措施卻遺漏家中2歲以上、12歲以下孩童，造成許多家長在防疫照顧跟經濟收入兩者拉扯。在這方面勞動部和衛生福利部應檢討改善，經濟部也該從旁協助。

新北市汐止國小家長會長周維民呼籲，未來疫情警戒降級，家長們勢必要回去上班，暑假期間安親班、補習班停業，學校暑期輔導班很多停課，未來若不能居家辦公或請照顧假來兼顧孩童，很多單親弱勢家庭、環境不允許請人幫忙的家庭，會十分苦惱孩子們安置問題，很多民眾也怕請假太多，沒有收入或影響考績與升遷，希望政府通盤考量。

教育部國教署署長彭富源表示，6月有與勞動部商議，教育部已發防疫照顧假公文。關於鍾佳濱委員所提建議，希望能有多的選項配套，暑假能否有辦活動的指引，據他所知，各縣市在七月份辦活動都是採線上，沒有要採實體的。防疫補貼有93.3%家長已經收到，關於家長所提期待，會與各縣市研議。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉說明，防疫照顧假是基於學校停課或補習班停課的因應，當初是由中央指揮中心來做公告，部會配合法規來說明，這涉及勞工和軍公教請假問題，各行各業可能有優於法律的請假規範，請哪一個假對勞工有利，還是以個案處理；經濟部商業司專門委員莊文玲指出，防疫照顧假方面，會配合勞動部來討論。

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