林佳龍及廖婉如突分享7年前選市長貼文 他解釋原因是..

前交通部長林佳龍今天突然在臉書分享7年前選市長的文宣照。（取自林佳龍臉書）

2021/07/04 10:53

〔記者唐在馨／台中報導〕前交通部長林佳龍今天早上突然在個人臉書分享了一篇7年前他參選台中市長的貼文，無獨有偶，林佳龍的妻子廖婉如也在前天更新了臉書封面相片，正好也是當年和林佳龍一起拍的競選文宣照，讓人看了忍不住懷疑「發生什麼事了」？

對此，記者詢問林佳龍為何突然分享當年選市長的文宣，同時也在臉書表示「我愛台中，我愛台灣」？林佳龍則笑稱，因為臉書有回憶系統，最近因為疫情也不能出門，在家滑臉書，看到當年的回憶，心有所感，才會分享一下，至於太太廖婉如會分享當年競選文宣照，應該也是看到回憶起當年的心情才會再分享。

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林佳龍說，因為當初他成立了粉絲團之後就比較少經營自己的個人臉書，今天看到粉絲頁的回憶，心有所感才會分享到自己臉書，並分享心情。

至於目前個人的政治動態？自從卸任交通部長後即少有政治發言的林佳龍表示，最近仍是持續在做他一直在做的事，例如光合基金會的社會送暖活動或是協助科技防疫，他說，因為疫情，有很多人來找他，有些是想幫助人，有些是需要幫助，因此他都一直在做這些事。

至於未來的方向，他強調真的沒有想，他覺得該做的事他都做過了，現在就是聽人民的聲音，同時也盡力去做大家跟他反應的事，至於未來不論做什麼，他家在台中也會留在台中。

林佳龍今天臉書分享的是7年前的文宣，在臉書貼文「那是一段很辛苦但很甜美的日子，我愛台中，我愛台灣。」

林佳龍的太太廖婉如前天也分享了當年林佳龍選市長的照片當個人臉書封面。（取自廖婉如臉書）

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