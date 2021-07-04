林佳龍及廖婉如突分享7年前選市長貼文 他解釋原因是..
〔記者唐在馨／台中報導〕前交通部長林佳龍今天早上突然在個人臉書分享了一篇7年前他參選台中市長的貼文，無獨有偶，林佳龍的妻子廖婉如也在前天更新了臉書封面相片，正好也是當年和林佳龍一起拍的競選文宣照，讓人看了忍不住懷疑「發生什麼事了」？
對此，記者詢問林佳龍為何突然分享當年選市長的文宣，同時也在臉書表示「我愛台中，我愛台灣」？林佳龍則笑稱，因為臉書有回憶系統，最近因為疫情也不能出門，在家滑臉書，看到當年的回憶，心有所感，才會分享一下，至於太太廖婉如會分享當年競選文宣照，應該也是看到回憶起當年的心情才會再分享。
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林佳龍說，因為當初他成立了粉絲團之後就比較少經營自己的個人臉書，今天看到粉絲頁的回憶，心有所感才會分享到自己臉書，並分享心情。
至於目前個人的政治動態？自從卸任交通部長後即少有政治發言的林佳龍表示，最近仍是持續在做他一直在做的事，例如光合基金會的社會送暖活動或是協助科技防疫，他說，因為疫情，有很多人來找他，有些是想幫助人，有些是需要幫助，因此他都一直在做這些事。
至於未來的方向，他強調真的沒有想，他覺得該做的事他都做過了，現在就是聽人民的聲音，同時也盡力去做大家跟他反應的事，至於未來不論做什麼，他家在台中也會留在台中。
林佳龍今天臉書分享的是7年前的文宣，在臉書貼文「那是一段很辛苦但很甜美的日子，我愛台中，我愛台灣。」