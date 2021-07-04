溫網觀眾致敬AZ發明者 管碧玲嘆：AZ貢獻巨大在台卻被歧視

日前溫布頓網球賽全場觀眾為AZ疫苗發明者之一、牛津大學疫苗學教授Sarah Gilbert夫人（紅衣）起身致敬鼓掌。（翻攝管碧玲臉書）

2021/07/04 10:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委管碧玲今在臉書分享一段溫布頓網球賽，全場觀眾為AZ疫苗發明者之一、牛津大學疫苗學教授Sarah Gilbert夫人起身致敬鼓掌影像，她頗有感觸指出，AZ疫苗對人類病毒災難的貢獻巨大，在台灣人民心目中卻被歧視。

管碧玲說，影片是從高醫大校友醫師傳來分享，日前溫布頓網球賽的中央球場，原本是所有網球迷的經典朝聖地，但當天讓全場陷入沸騰、起立致敬鼓掌的不是網球冠軍選手，而是一位紅衣服女士，AZ疫苗發明者之一，牛津大學疫苗學教授Sarah Gilbert夫人！

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管碧玲形容，影片中Sarah一如往昔學者般露出靦腆的笑容，也無任何上鏡頭的大動作，宛如覺得自己僅是依本份做事而已、卓實樸實；當然，她內心應該是感動的，看到全場起立的致意，不禁濕了眼眶。

管碧玲認為，牛津大學無償技轉AZ，讓此疫苗成本僅200餘台幣，不藉機發疫苗財，所以富裕國家、貧窮的國家都買得起，加上各國都有代工，成為至少136國最先使用的疫苗，疫情趨緩，居功厥偉！

管碧玲指出，這場球賽已經是舊聞，但是台灣人民似乎很少在社群媒體傳播這個鏡頭，我們特別值得分享全球普遍對AZ疫苗的評價。

她認為，AZ疫苗對人類病毒災難的貢獻巨大，在台灣人民心目中卻被歧視，因為歧視，錯失了可控時期的施打意願，疫情可控又有庫存，更進而延緩了疫苗的供貨。至今，大家還在爭論應該開放混打的時候，仍然沒有意識到第一劑打AZ才有混打的效果，第一劑不打AZ、又期待混打，又陷入另一個思想混亂。

管碧玲強調，溫網邀請Sarah Gilbert夫人，觀眾真誠的感謝，這種國際觀值得分享、體會！

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日前溫布頓網球賽全場觀眾為AZ疫苗發明者之一、牛津大學疫苗學教授Sarah Gilbert夫人起身致敬鼓掌。（翻攝管碧玲臉書）

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